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20 апреля • обновлено в 22:46
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Украинские шахтеры пригрозили власти пешим походом на Киев

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Горняки из Мирнограда, Доброполья, Червонограда, Покровская, Первомайска, Павлограда, Лисичанска, Волыни и Донецкой области хотят организовать пеший поход в Киев после окончания карантина.

Таким образом шахтеры протестуют против "созданного энергетического кризиса, невозможности устойчиво работать предприятиям и накопления долгов по зарплатам", сообщается на Facebook-странице "Конфедерации Свободных Профсоюзов".

Иллюстрация

Иллюстрация

Системный кризис, по словам протестующих, негативно повлиял на угольную промышленность и финансово-экономическое состояние каждого без исключения угледобывающего предприятия.

"Независимый профсоюз горняков Украины, представители угольной промышленности отмечают, что развитие отрасли просто парализовано, а конструктивный диалог по выходу из кризиса отсутствует", – сказано в сообщении.

Протестующие добавили, что в стране уже не работают шахты госпредприятий "Краснолиманская", "Селидовуголь", "Волыньуголь", частные шахты "Добропольеуголь", "Белозерская". Также останавливается "Павлоградуголь", из-за чего Украина может потерять до 95% общей угледобычи.

Как писал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров будет искать инвесторов для того, чтобы приватизировать ПАО "Центрэнерго" вместе с государственными шахтами.

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Автор
Дарья Дурова
Место
Украина
Теги
профсоюзы протест шахты шахтеры
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
В ОРДЛО очень быстро закрыли все нерентабельные и бесперспективные шахты и никто не пикнул. В данном случае Ринат показывает свои возможности.
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