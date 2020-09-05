К годовщине освобождения… эти слова всегда читаются, как постфактум, итог и чаще знаменуют какую-то очередную забытую историческую дату.

Именно так было до войны. Даты Второй Мировой, они не имели личного значения. Нет, мы понимали их важность, но они не затрагивали личное.

2014-й год поменял все, пишет Олена Степова для Спротив.

В датах появилось личное. Лично твое освобождение. Твоего города. Твоего края. Эти даты приобрели черты твоих друзей и… твоих врагов.

Именно. Ведь теперь "годовщину освобождения" отмечают две стороны войны.

И пока мы, проукраинские жители радуемся тому, что в Славянске людей больше не пытает Гиркин, а в Лисичанске и Северодонецке дети идут в школу не боясь быть похищенными и изнасилованными, пророссийские жители ОРДЛО отмечают "освобождение" твоего города, земли теперь и от тебя лично.

"Освобождение" приобрело двойственное значение. Ты или от тебя?

Тот, кто не прошел этот этап, тот не поймет моих чувств и чувств тех, кого освободили или "освободили". И все же, я попытаюсь.

И так, освобождение по-украински, это понятно: возобновляется порядок, начинает работать банк, сервис, почта, медицина, перестают похищать людей, по городу не ездят пьяные укурки и не швыряют прохожим гранаты под ноги, есть закон, права, обязанности, гарантии выплаты зарплаты, начинают работать социальные сферы, коммунальные структуры, государство берет на себя обязанности по защите и восстановлению, и наступает мир. Через некоторое время даже забывается кошмар жизни в "республике". Люди смело начинают критиковать власть, свободно передвигаться, получают право выбора.

Но, если почитать СМИ ОРДЛО, то наши освобожденные и защищенные от "русского мира" города, по их точке зрения – оккупированы. Оккупированы нами, украинцами. Украинские города оккупированы украинцами. Сюр? Нет, это их реальность, тех, кто живет с Путиным в сердце.

С 2014-го года в наш лексикон прочно вошли слова "здесь" и "там", который разбили нас на "своих" и "чужих", а наши жизни на "до" и "после".

Освобождение здесь и "освобождение" там…На самом деле, это не реально больно до сих пор. Просто эта боль сделала тебя сильнее, надела на тебя панцирь, нарастила твой личный хитин. Ты больше не сглатываешь ком слез, когда слышишь от земляков "здесь в Украине", "там у нас в лнр", ты просто молча выкапываешь маленькую могилку в твоем виртуальном кладбище и… лопатой.

А потом вдруг ловишь себя на мысли, что давно думаешь о еще вчера родной земле – "у них там", и радуешься тому, что "у нас здесь". Ты начинаешь осознавать реальность, и чувствуешь их, вчерашние иллюзорные границы, ставшие твоим сегодняшним личным.

Ты начинаешь радоваться личному освобождению от Донбасса. Ты начинаешь искать в слове "освобождение" 50 оттенков экономики, экологии, финансового, культурного, исторического и пишешь статьи, предупреждая особо рьяных освободителей, что вместе со свободой приходят ответственность и проблемы.

Ты все еще планируешь освобождение своей земли, и изучая возникшие там проблемы, пытаешь написать дорожную карту освободителям и дорожную карту освобождения. А потом, потом ты тыкаешься носом в очередную новость оттуда (у нас высохло водохранилище, у нас оборвался 6 лифт за месяц, у нас нет дорог, у нас опять нет воды, у нас опять затопили шахту) и рвешь все глупые и ненужные карты и планы, понимая там никогда не будет, как здесь, потому что там упустили свой шанс на жизнь. И, закрыв глаза, погрузившись в свой черный мир боли, ты последним усилием воли заставляешь вытолкнуть себя на поверхность, жадно хватаешь теплый, пахнущий сеном и вареной кукурузой воздух и осознаешь еще одну грань слова "освобождение". Смерть — это тоже свобода. И ставишь точку в эмпатии.

Ну, хорошо. Мы освободили свое, они "освободили" наше. Как же живут "освобожденные" от Украины "города народной республики"?

Многие из пророссийских мирных жителей и боевиков, отведя взгляд, конечно же, скажут "у нас жить намного лучше, чем у вас", но все больше звучит "мы не этого хотели-нас обманули", "конечно, до войны здесь было лучше, но Украина сама виновата", "ну, если бы не 2 пенсии, мы бы жили хуже, а так терпимо", "зато нет бандер и НАТО".

О том, как живут "освобожденные" от Украины города ОРДЛО я пишу каждый день. Пишу, как предупреждение. Как сигнал. Как дорожную карту войны, куда не следует ходить. Такие вот маркеры "стой, осторожно, здесь мины".

Видите, как много написано? Но, это малая толика. В архивах группы "ИС" уже трехтомное собрание сочинений "жизнь в зоне".

Услышат ли меня? Вряд ли, поколение "какая разница", "это не моя война" даже не задумывается о том, что они всего лишь "оккупированные Украиной города, нуждающиеся в освобождении", и завтра одной подписью 9 областей могут стать ОРДЛО.

"Весь Донбасс должен получить особый статус и амнистию" в исполнении маразматика Фокина, это не просто его позиция, это позиция, озвученная им, позиция нашей страны в лице ее лидеров. Он просто говорящая голова. Озвучивающая то, что давно решено и обещано Кремлю его марионетками в Украине.

И я боюсь слова "освобождение". Что в нем? Стаи орков, громящие мирные, сонные и вальяжные города, разруха, закрытые заводы, не выплата зарплаты, похищенные люди, изнасилования и разрушенные судьбы, уничтоженная экологи и экономика, гетто, зона, Тортуга? Или все же украинские флаги над Должанском, Луганском, Донецком? И что ждет там эти самые украинские флаги, слезы счастья или плевки в спину?

Видите, как все сложно. Наверное, на войне нет простых решений. Ну, если ты государственник с Украиной в сердце. Если только личные решения, то-да, все просто.

Почему решила сегодня поговорить на такую тяжелую тему? В ОРДЛО отмечают годовщину освобождения Луганского аэропорта от "кровавой хунты ВСУ".

Охнули? Ужаснулись? — я, да.

"Освобождение" Луганского аэропорта, это, конечно, праздник для пророссийских жителей ОРДЛО, ихтамнетов и коллаборционистов-боевиков, которым скоро ради мира фокино-кравчуки дадут амнистию.

Для нас — это ад войны. Это погибшие люди, погибшие герои-десантники преданного ИЛ-76, это пустошь, разбитые здания и 7 лет тишины в небе над Луганском.

Это как же нужно "освобождать", чтобы и камня не осталось?

7 лет "освобождения" ОРДЛО — аэропорт так и не заработал. РФ он не нужен, местным коллаборантам тоже- Украина придет и восстановит, говорят даже ярые лыныровские поклонники.

Нас убеждают, что вот-вот мы, те на кого напали, перестанем стрелять и наступит мир. А ОРДЛО празднует годовщину уничтожения Луганского аэропорта.

Мы давно два мира, которые объединяет лишь одно: территория. Но наши освобождения и "освобождения" никогда не пересекутся.

Чтобы помнили, когда вам говорят о мирных шахтерах Донбасса видео с ОРДЛО.

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