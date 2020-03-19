Готовят тест-систему для коронавируса к выпуску: украинские ученые заявили о прорыве

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20 марта • обновлено в 01:28
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Украинская тест-система для коронавируса уже готовится к выпуску

1.6т
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Тест-система, разработанная украинскими учеными для диагностики коронавируса, уже готовится к выпуску.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии наук Украины. Конкретные сроки выпуска не уточняются.

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"В настоящее время разработанная тест-система готовится к выпуску на базе Института молекулярной биологии генетики НАН Украины", – уточнили в НАН.

Работу над созданием отечественных тест-систем начали в январе после появления информации о новом коронавирусе в китайской провинции Хубэй.

"За это время в институте удалось провести дизайн и синтез 4-х нуклеотидных праймеров, соответствующих самым специфическим последовательностям в геноме данного вируса. Осуществлена подготовка к испытаниям лабораторного варианта оригинальной тест-системы для диагностики коронавируса 2019-nCoV, которая не подпадает под патентную охрану иностранных тест систем", – подчеркнули в пресс-службе.

Также ученые разработали и внедрили ряд препаратов, в том числе с противовирусным действием, для использования в медицинской практике.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Институт молекулярной билологии изготовит 200 тысяч экспресс-тестов на коронавирусу.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Академия наук Украины
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