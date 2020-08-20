Украинская медсестра о буднях больницы в "красной" зоне: больные умоляют о помощи

Медсестрам, работающим в инфекционных отделениях "красной" зоны, приходится проводить по 6-10 часов возле "тяжелых" пациентов с COVID-19.

О реалиях работы медперсонала в больницах “красной" зоны рассказала Громадському медсестра инфекционного отделения в Подольской городской больницы Елена Барановская. Она отметила, что некоторым пациентам нужно по три раза в день ставить капельницы.

"Бывает, по 6-10 часов проводим там, из-за чего работаем в памперсах. По возможности мы меняем друг друга. Поэтому после рабочих смен мечту просто прийти к семье, сходить в душ и выспаться", – рассказала женщина.

По ее словам, самое трудное в работе – это морально поддержать больных.

"Заходишь и видишь, как они глазами умоляют о помощи. Здесь нужно быть не только профессиональной медсестрой, но и психологом, уметь поддержать, успокоить человека. Они просят о помощи, ты пытаешься это сделать, но не всегда получается, к сожалению, летальные случаи есть", – сказала Барановская.

По ее мнению, люди расслабились во время пандемии коронавируса и не понимают, с чем столкнулись.

"Я бы хотела, чтобы хоть кто-то из тех, кто говорит, что коронавирус – это миф, пришел к нам в больницу и посмотрел, какие есть пациенты, как тяжело они болеют. Я хочу, чтобы люди понимали, что это не выдумки, вирус реальный. Я хочу, чтобы они носили маски хотя бы в общественных местах, в транспорте", – резюмировала медсестра.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области значительно возросла нагрузка на больницы и медработников. Они делают все возможное, однако пациенты иногда гаснут просто на глазах. Подробностями о коронавирусных реалиях в Закарпатской областной клинической больнице им. А. Новака поделилась врач Александра Лангазо.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!