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20 февраля • обновлено в 06:41
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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
Политический обозреватель Все статьи автора

Как после апокалипсиса: OBOZREVATEL поговорил с украинкой, которую бросили в эпицентре коронавируса

2.6т
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Без еды, денег и возможности попасть домой. 22-летняя Анастасия Зинченко из-за преданности к своей собаке осталась одна в охваченном коронавирусом Ухане.

OBOZREVATEL связался с украинкой и узнал все подробности печальной истории. По ее словам, отечественное посольство отказало в эвакуации лишь потому, что девушка хотела спасти своего питомца. Детали истории – читайте в материале.

Отказали вернуться на родину

Анастасия Зинченко живет в Китае уже 3 года. Она работала хореографом, учителем в балетной школе и преподавателем английского языка в детском садике. Параллельно девушка активно ведет и свою страничку в Instagram. Позиционирует себя тревел-блогером и много путешествует по стране.

В конце декабря 2019 ее пригласили в Ухань работать в модельном агентстве. Она согласилась, подписала контракт и начала оформление документов. Но как только стало понятно, что коронавирус перерастает в эпидемию, местные власти закрыли все государственные учреждения. Агентство расторгло контракт, а Анастасия осталась без документов.

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“Моя рабочая виза закончилась 13 февраля, поэтому в стране я нахожусь нелегально”, – рассказывает OBOZREVATEL Анастасия.
Анастасия Зинченко

Анастасия Зинченко

OBOZREVATEL поговорил с украинкой, которую бросили в эпицентре коронавируса

Понимая, что ситуация в городе не самая лучшая, девушка решается эвакуироваться в Украину. Анастасия подчеркивает, уже несколько недель город полностью закрыт и находится в карантине. Выехать на авто невозможно, на автобусе или поезде тоже. Единственная возможность – эвакуироваться по программе украинского посольства.

Но в итоге улететь из Уханя вместе со всеми девушке было не суждено. В украинском посольстве отказались забирать Настю вместе с ее… собакой.

Дело в том, что украинка полтора года живет с собакой по имени Мишель. Как только девушка узнала о проблеме, она сразу же собрала все необходимые документы на питомца. В том числе и из ветеринарной клиники.

Анастасия с Мишель

Анастасия с Мишель

“Мне позвонили с посольства и сказали, что могут забрать собаку в том случае, если на нее будут документы. Я подготовилась, собрала все, что есть. Информацию о прививках, которые есть, документ о выезде собаки и все, что нужно. Во всех документах прямо было указано – что собаку можно вывозить из страны 19 февраля. Я за день отправила и все бумаги, которые хотели в посольстве. Они мое сообщение проигнорировали и до сих пор не ответили, я вам даже скину скриншоты…”, – поясняет Анастасия.

OBOZREVATEL поговорил с украинкой, которую бросили в эпицентре коронавируса

Скриншот с перепиской

OBOZREVATEL поговорил с украинкой, которую бросили в эпицентре коронавируса

Скриншот с перепиской

OBOZREVATEL поговорил с украинкой, которую бросили в эпицентре коронавируса

Скриншот с перепиской

OBOZREVATEL поговорил с украинкой, которую бросили в эпицентре коронавируса

Скриншот с перепиской

OBOZREVATEL поговорил с украинкой, которую бросили в эпицентре коронавируса

Скриншот с перепиской

Проигнорировав сообщения, девушке через несколько часов позвонили из посольства и заявили, что забрать ее с собакой не могут. Мол такие вот правила, а про документы они ничего и не слышали.

“Мотивировали они свое решение тем, что такие условия поставили китайские власти. На мое требование предоставить официальное письмо от китайской стороны там ответили, что документа на руках у них нет. Далее я связалась с Министерством иностранных дел Украины, где мне ответили, что моих новых документов у них в распоряжении нет”, – подчеркнула Анастасия.

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В МИД украинке предложили бросить собаку и эвакуироваться на самолете самостоятельно. Питомца же оставить в местном приюте или кому-то отдать. Помочь отдать питомца в более надежное место в МИД помочь не захотели.

К слову, собак в городе бросают везде. Анастасия даже заметила специальный резервуар для питомцев в единственной ветеринарной клинике в Ухане. Там по несколько животных в вольерах.

По словам девушки, город будет закрыт как минимум месяц, поэтому забрать собаку будет просто нереально. Родственников по месту у нее нет, а друзья уже эвакуировались. Анастасия признается, ее друзей из Беларуси, России и Казахстана посольства их стран уже забрали из страны.

Девушка осталась без денег и еды

Сейчас девушка находится со своей собачкой в квартире. Эвакуироваться с украинцами у нее так и не получилось. Ухань полностью закрыт для всех, даже перемещаться по городу практически невозможно. Китайские правоохранители массово патрулируют улицы и могут в любой момент изолировать любого.

Из-за этого у девушки практически не осталось продуктов. Нет ни магазинов, ни товаров на полках.

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“У меня были продукты, но я много не покупала, так как думала, что буду эвакуирована. Как стало понятно, что никуда не улетаю, я попыталась пойти в магазин. Это очень сложно, ведь для этого нужен специальный пропуск. Я набрала посольство, там мне снова сказали, что помочь не могут.

Улицы Уханя

Улицы Уханя

К счастью, возле моего дома все же был магазин и я смогла купить мивину, печенье и воду. Выбора особого не было… Я не знаю, на сколько хватит продуктов и когда смогу купить новые. Правда, ведь новый завоз продуктов обещают к 28 февраля... Очень надеялась на эвакуацию, ведь повторной не будет. Другие страны уже давно своих людей забрали. Поэтому я даже не знаю, что мне делать. Сейчас нахожусь круглые сутки одна в квартире”, – с ужасом рассказывает Анастасия.
OBOZREVATEL поговорил с украинкой, которую бросили в эпицентре коронавируса

Как уже написано выше – покинуть город невозможно. Китайские власти физически закрыли все пути выхода. Девушка признается, у нее сейчас есть всего два выхода.

Первый – переждать карантин дома, в Ухане. Попытаться найти продукты и переждать самый тяжелый период. Местные власти вроде как обещают ослабить режим в первой половине марте, если коронавирус не будет прогрессировать.

Второй – с помощью украинского посольства покинуть город и попасть в китайское лечебное учреждение где и пробыть в обязательном карантине 14 дней. Это обязательное условие для тех, кто по каким-то причинам покидает Ухань. Только после этого она может сесть на самолет и физически прилететь в Украину.

OBOZREVATEL попытается помочь Анастасии Зинченко и свяжется с посольством Украины в Китае, а также Министерством иностранных дел. Позиции государственных органов также будут опубликованы.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Теги
эвакуация вирус
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Комментарии
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
такую мелкую собаченку можно было бы и забрать самолетом.
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Монастирський Олег
Монастирський Олег
Вот так власть имущие погодили большое болт на своих граждан
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Монастирський Олег
Монастирський Олег
Положили
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