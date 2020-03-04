Украинка Анастасия Зинченко, которая осталась в охваченном коронавирусом Китае из-за своей собаки, пожаловалась на украинские власти.
Девушка на своей странице в Instagram возмутилась тем, что Украина запретила ввозить животных из Китая.
Анастасия Зинченко
instagram.com/nastyazinchenko_
"Спустя две недели после того как мне позвонил президент и пообещал помочь, забрать меня с собакой, Украина ставит запрет. Причина которой, является случай в Гонконге, у собаки подозрения на коронавирус. И почему-то только Украина поставила такой запрет", – подчеркнула Зинченко.
Девушка добавила, что с ней никто не связывался уже неделю.
"Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течении недели, история лишь только стала громкой, и потом потухла. Ни о эвакуации ничего слышно, ни о том, что нам делать дальше", – пожаловалась Зинченко.
Она считает, что Украина дотянула с эвакуацией до такого момента, когда на кону стоят уже новые проблемы.
"Если бы все сделали в течении первой недели, когда я обратила за помощью и мне ее пообещали, уже все забылось и я вскоре была бы дома. Новостей у меня нет абсолютно никаких сейчас, что будет дальше. Сколько продлиться карантин в Китае и как я попаду домой. Варианты есть, но это все лишь только теории. Это может продлиться еще около месяца (в лучшем случае)", – написала девушка.
1 марта официально ввели запрет на ввоз животных в Украину из Китая. Интересно получается ведь, да? Спустя 2 недели после того как мне позвонил президент и пообещал помочь, забрать меня с собакой, через две недели Украина ставит запрет. Причина которой, является случай в Гонконге, у собаки подозрения на коронавирус. И почему то только Украина поставила такой запрет. Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течении недели, история лишь только стала громкой, и потом потухла. Ни о эвакуации ничего слышно, ни о том, что нам делать дальше. Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда на ряду стоят уже новые проблемы. Если бы все сделали в течении первой недели, когда я обратила за помощью и мне ее пообещали, уже все забылось и я в скоре была бы дома. Новостей у меня нет абсолютно никаких сейчас, что будет дальше. Сколько продлиться карантин в Китае и как я попаду домой. Варианты есть, но это все лишь только теории. Это может продлиться еще около месяца (в лучшем случае). Дома на карантине я и Миша с 20 января. 19 февраля, в день эвакуации украинцев) я дома и выходить на улицу нельзя. С продуктами питания, проблем сейчас нет. Есть проблема с питьевой водой, ее я постараюсь решить тоже в ближайшие дни, потому что она закончилась, но охрана дома не смогла мне помочь в этом и выйти тоже не разрешила. Знаете, что ещё хотела бы добавить. Я не виновата в том, что одна единственная из людей которых эвакуировали из Ухань, отказалась лететь без своей собаки, отказалась ее бросить, и вынесла эту проблему на общее обозрение. И даже при таком ряде проблем, я ее не брошу, и я знаю что меня поддержит моя семья, мои близкие люди и те, у кого тоже есть домашние животные и дают себе отчёт в том, что они несут за них ответственность, в первую очередь, как за своего члена семьи. 🐾
Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Анастасия Зинченко, которая находится в китайском городе-источнике коронавируса Ухань, получила отказ на эвакуацию вместе со своей собакой.
Посольство Украины в Китае пояснило, что девушку не взяли, так как уполномоченные органы КНР не одобрили документы животного для пересечения границы.
После этого президент Украины Владимир Зеленский связался с ней по телефону и пообещал помочь с эвакуацией.
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