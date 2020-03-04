Украинка Анастасия Зинченко, которая осталась в охваченном коронавирусом Китае из-за своей собаки, пожаловалась на украинские власти.

Девушка на своей странице в Instagram возмутилась тем, что Украина запретила ввозить животных из Китая.

Анастасия Зинченко instagram.com/nastyazinchenko_

"Спустя две недели после того как мне позвонил президент и пообещал помочь, забрать меня с собакой, Украина ставит запрет. Причина которой, является случай в Гонконге, у собаки подозрения на коронавирус. И почему-то только Украина поставила такой запрет", – подчеркнула Зинченко.

Девушка добавила, что с ней никто не связывался уже неделю.

"Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течении недели, история лишь только стала громкой, и потом потухла. Ни о эвакуации ничего слышно, ни о том, что нам делать дальше", – пожаловалась Зинченко.

Она считает, что Украина дотянула с эвакуацией до такого момента, когда на кону стоят уже новые проблемы.

"Если бы все сделали в течении первой недели, когда я обратила за помощью и мне ее пообещали, уже все забылось и я вскоре была бы дома. Новостей у меня нет абсолютно никаких сейчас, что будет дальше. Сколько продлиться карантин в Китае и как я попаду домой. Варианты есть, но это все лишь только теории. Это может продлиться еще около месяца (в лучшем случае)", – написала девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Анастасия Зинченко, которая находится в китайском городе-источнике коронавируса Ухань, получила отказ на эвакуацию вместе со своей собакой.

Посольство Украины в Китае пояснило, что девушку не взяли, так как уполномоченные органы КНР не одобрили документы животного для пересечения границы.

После этого президент Украины Владимир Зеленский связался с ней по телефону и пообещал помочь с эвакуацией.

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