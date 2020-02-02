Украинка получила победу на популярнейшем в мире фестивале кино "Санденс"

Украинский кинорежиссер Ирина Цилык получила приз известного американского фестиваля независимого кино "Сандэнс".

Наградой за лучшую режиссеру отметили ее документальный фильм "Земля голубая, как апельсин", говорится на сайте фестиваля.

"Для кинорежиссера, практикующего элегантное чувство сдержанности", - так прокомментировал награду член жюри Эрик Хайнс.

В свою очередь, Ирина Цилык заявила, что премия очень важна для Украины, которая находится в состоянии войны. По словам режиссера, она счастлива заявить в своем фильме: "Занимайтесь любовью, занимайтесь искусством, а не войной".

Ирина Цилык facebook.com/oksana.zabuzhko

Фильм Ирины Цилык рассказывает о многодетной семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса, где боевые действия продолжаются уже шестой год. Преодолевая ежедневные травмы существования в прифронтовой зоне, Анна и ее четверо детей снимают вместе любительский фильм о своей жизни в довольно сюрреалистических обстоятельствах.

Украинский режиссер поделилась в Facebook эмоциями от победы.

"Я танцевала так, что не сразу нашла свои туфли и сумку с паспортом (шучу - легко нашла), меня обнимали десятки или даже сотни знакомых и незнакомых людей со словами "Congratulations! I hoped you win!", я читала ваши добрые слова в фейсбуке и бесконечно улыбалась... Спасибо, я чувствую вашу любовь и вашу поддержку!" - написала Цилык.

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