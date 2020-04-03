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3 апреля • обновлено в 16:25
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Украине придется продлить карантин после 24 апреля – эпидемиолог

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Украину ждет вторая волна заболевания коронавирусом, а карантин после 24 апреля, вероятно, придется продлить.

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Как заявила в комментарии "Буквам" заведующая кафедрой эпидемиологии НМУ им. А. Богомольца, профессор Ирина Колесникова, довольно сложно прогнозировать на какой период припадет пик заболевания.

“Скорее всего карантин после 24 апреля придется продлевать. Но тут другой вопрос – выдержит ли экономика? Поэтому, если карантин все же снимут, людям, которые находятся в группе риска, я бы советовала продлить самоизоляцию”, – отметила она.

Иллюстрация

Иллюстрация

Getty Images

По словам Колесниковой, эпидемическая ситуация в Украине сейчас очень схожа с Испанией.

“Правительство Украины начало вводить карантинные ограничения немного раньше, чем, например, в Италии или Китае. Поэтому мы по количеству случаев заражения идем по испанскому сценарию”, – сказала профессор.

Она предположила, что уже много украинцев инфицировалось и попросту переболели в более легкой форме.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль экстренно обратился к украинцам и объявил об усилении карантинных мер из-за коронавируса.

Среди прочего, запрещается с 6 апреля пребывание в общественных местах без надетой маски, респиратора; перемещение группой лиц более чем по два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей); пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей и т.д.

Также Шмыгаль заявил, что украинцыв конце апреля вернутся на работу, общественный транспорт запустят, однако карантин для студентов и школьников продолжится.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
карантин вирус
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