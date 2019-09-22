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22 сентября • обновлено в 16:36
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Украине пообещали новые ВСУ: что изменится

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Министерство обороны Украины приняло решение изменить структуру ВСУ, однако при этом численность военныx останется прежней.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр обороны Андрей Загороднюк. Он также подчеркнул, что ресурсы страны должны использоваться по назначению.

"Мы не планируем сокращать состав ВСУ. Вопрос в том, чтобы те ресурсы, которые у нас есть, были направлены туда, куда нам нужно. В первую очередь это на наращивание боевых частей", – сказал Загороднюк.

Андрей Загороднюк

Андрей Загороднюк

kp.ua

Также он добавил, что страна нуждается в переоценке структуры ВСУ, и стратегическое планирование уже началось.

"Есть штатная численность, а есть фактическая. Сейчас фактическая – 250 тысяч. В этом промежутке. А штатная – выше. Вопрос не в этом. Вопрос в переоценке структуры ВСУ. То есть, сколько нам нужно военнослужащих, в каких бригадах, где они должны быть расположены, каким образом укомплектованы, и где мы можем высвободить личный состав, и направить в другие подразделения. Это вопросы стратегического планирования, которое сейчас уже началось", – отметил глава Минобороны Украины.

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По его словам, вопрос изменения структуры ВСУ будет решен после принятия плана обороны Украины.

"В этом плане обороны будет сказано, какая нам нужна численность, где и в какой структуре. Мы скажем, что вот это наша угроза, вот это наш план обороны, здесь нам нужно столько людей, здесь нам нужны такие бригады, тогда общественность и все увидят, что действительно есть понимание, куда оно будет направлено, каким образом это будет структурировано", – резюмировал политик.

Также министр сообщил, что план обороны Украины будет полностью представлен в следующем году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее монобольшинство в Раде приняло законопроект об оружии ВСУ в особый период. Соответствующее решениеподдержали 278 народных депутатов.

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Персона
Андрей Загороднюк
Место
Украина Киев
Тег
Генеральный штаб ВСУ
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Милочки...когда вы купите хотя бы один новый самолёт????????????????????????????? А эти перетрубации местом слагаемых...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Невольно вспоминаются слова дедушки Крылова...
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