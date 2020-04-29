Украине грозит вспышка туберкулеза: глава Минздрава уточнил сроки

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что последствием так называемой оптимизации в сфере медицины, которая предусмотрена вторым этапом реформы, может стать вспышка туберкулеза в стране.

Он призвал называть вещи своими именами на брифинге в среду, 29 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это не оптимизация, а банальное сокращение. Последствия будут такие, если мы сейчас не остановим этот процесс: как минимум, мы получим через 2-3 года рост заболеваемости на туберкулез на 30%. Увеличится и процент смертей из-за сокращения медработников, речь идет о тысячах медиков", – заявил Степанов.

Украине грозит вспышка туберкулеза inbusiness.kz

Он подчеркнул, что не готов мириться с этим, и пообещал уже в ближайшие дни найти решение, как будут финансироваться противотуберкулезные диспансеры. Сейчас же, по словам министра, ситуация критическая – многим учреждениям не хватает до 80% необходимых денежных средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее инфекционисты предупредили, что уже до конца года Украина может столкнуться с новой угрозой – вспышками кори, коклюша и других болезней, от которых необходимо делать прививки.

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