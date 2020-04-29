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29 апреля • обновлено в 10:14
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Украине грозит вспышка туберкулеза: глава Минздрава уточнил сроки

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что последствием так называемой оптимизации в сфере медицины, которая предусмотрена вторым этапом реформы, может стать вспышка туберкулеза в стране.

Он призвал называть вещи своими именами на брифинге в среду, 29 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это не оптимизация, а банальное сокращение. Последствия будут такие, если мы сейчас не остановим этот процесс: как минимум, мы получим через 2-3 года рост заболеваемости на туберкулез на 30%. Увеличится и процент смертей из-за сокращения медработников, речь идет о тысячах медиков", – заявил Степанов.

Украине грозит вспышка туберкулеза

Украине грозит вспышка туберкулеза

inbusiness.kz

Он подчеркнул, что не готов мириться с этим, и пообещал уже в ближайшие дни найти решение, как будут финансироваться противотуберкулезные диспансеры. Сейчас же, по словам министра, ситуация критическая – многим учреждениям не хватает до 80% необходимых денежных средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее инфекционисты предупредили, что уже до конца года Украина может столкнуться с новой угрозой – вспышками кори, коклюша и других болезней, от которых необходимо делать прививки.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Лепрзорий, мля...)))
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Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
Европе с Россией нужно туберкулезию засыпать хлоркой с двух сторон. Иначе Visлоyxи разнесут все по соседям.
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