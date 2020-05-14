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14 мая • обновлено в 16:43
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Украине грозит дефицит воды: в СНБО забили тревогу

6.7т
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Поскольку последние пять лет были маловодными, в Украине существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, имеющих значительную антропогенную нагрузку.

Об этом, ссылаясь на данные Государственного агентства водных ресурсов Украины, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщается на сайте структуры.

В связи с этим он отметил, что вероятность маловодия потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления.

Среди прочего Данилов обратил внимание и на важность проведения полной инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения.

Дефицит в Украине

Дефицит в Украине

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Кроме того, на специальном заседании СНБО был поднят вопрос о необходимости привлечения дополнительных финансовых ресурсов для модернизации систем централизованного водоснабжения для обеспечения населения качественной питьевой водой. Также обсуждалась разработка водной стратегии Украины.

"По итогам совещания принято протокольное решение с рекомендациями правительству Украины по обеспечению водной безопасности государства в 2020 году", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, из-за бесснежной зимы впервые за 100 лет в Украине не было периода весеннего половодья. Эксперты Укргидрометцентра предупредили, что из-за этого стране угрожают засухи и ухудшение качества воды в реках.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Алексей Данилов
Место
Украина
Тег
СНБО
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Комментарии
19
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
Чубаров, куда воду дел?
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3
0
Шнайдер Фима
Шнайдер Фима
при Порохе такой х.ни не было.
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3
0
Мятый-Липецкий Петя
Мятый-Липецкий Петя
Средства у нас есть. У нас ума не хватает., а еще Капетельман-Тимошенко,Бакай-Яйценюк .Этинзон-Кличко.
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2
0
Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Шнайдер Фима, вот и решение ! Замутить новый майдан - и все в шоколаде. Кто ж как не Шнайдеры нам помогут и подскажу ? А ещё Швондеры, Порошенки, Зеленские, Коломойские ...
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2
0
Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
западнампаможет,весьмирснами!
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3
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Общество

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