Украине грозит дефицит воды: в СНБО забили тревогу

Поскольку последние пять лет были маловодными, в Украине существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, имеющих значительную антропогенную нагрузку.

Об этом, ссылаясь на данные Государственного агентства водных ресурсов Украины, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщается на сайте структуры.

В связи с этим он отметил, что вероятность маловодия потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления.

Среди прочего Данилов обратил внимание и на важность проведения полной инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения.

Дефицит в Украине seo-marketing.com.ua

Кроме того, на специальном заседании СНБО был поднят вопрос о необходимости привлечения дополнительных финансовых ресурсов для модернизации систем централизованного водоснабжения для обеспечения населения качественной питьевой водой. Также обсуждалась разработка водной стратегии Украины.

"По итогам совещания принято протокольное решение с рекомендациями правительству Украины по обеспечению водной безопасности государства в 2020 году", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, из-за бесснежной зимы впервые за 100 лет в Украине не было периода весеннего половодья. Эксперты Укргидрометцентра предупредили, что из-за этого стране угрожают засухи и ухудшение качества воды в реках.

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