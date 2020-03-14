Украина закрывает ж/д сообщение с Польшей: что ждет пассажиров

В связи с приостановкой пассажирского железнодорожного сообщения с Польшей "Укрзалізниця" отменила курсирование поездов. Украинцы пожаловались на неполную компенсацию денег за билеты.
Поезда в Польшу перестанут ходить в ночь с 14 на 15 марта, сообщили на странице "Укрзалізниця" в Facebook. Продажа билетов приостановлена на неопределенный срок.
В комментариях пассажиры отметили, что за сдачу билетов "Укрзалізниця" удерживает плату 100 гривен. Украинцы подчеркивают, что не по собственному желанию отменяют поездку.
"Понимаем ваши эмоции. Однако пока полная стоимость билета возвращается в случае, если есть вина перевозчика. В текущей ситуации вины "Укрзалізниці" нет. Рейсы отменяются из-за ограничений в соседних странах в связи с эпидемией коронавируса", – заявили в предприятии.
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