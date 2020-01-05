Украина уже год с Томосом: чего добилась ПЦУ за это время

Православная церковь Украины, Томос для которой подписали ровно год назад – 5 января 2019 года – пережила тяжелый период, который запомнился массовым присоединением приходов и конфликтом между патриархами Филаретом и Епифанием.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить первый год существования поместной церкви Украины в деталях.

К ПЦУ за год примкнули 600 приходов МП

"К нам присоединились со стороны Московского патриархата около 600 приходов. И я верю, что в будущем также будет еще одна волна таких массовых переходов. Но необходимо время. Мы хотим, чтобы и в дальнейшем это было мирно, спокойно и добровольно. Мы не имеем права создавать внутри страны религиозный фронт, нам не нужны противостояния", – рассказал в интервью "Радио Свобода" предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

ПЦУ получила Томос год назад Прямий

ПЦУ рассорила патриархов Филарета и Епифания

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в начале мая внезапно решил восстановить Киевский патриархат.

В ответ в ПЦУ признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.

Позже Филарет собрал "собор", на котором отверг Томос о Единой украинской церкви и заявил о восстановлении УПЦ КП. Он назвал Епифания "Иудой" и сказал, что тот якобы "украл его место" и изначально планировали все сделать по-другому.

ПЦУ рассорила патриархов Филарета и Епифания cerkvarium.org

В ответ ПЦУ лишила Филарета права управления Киевской епархией, а также контроля над местными храмами и монастырями.

Епифаний рассказал, что почетный Патриарх Филарет во время выборов Предстоятеля озвучил свое желание возглавить Православную церковь Украины, но потом отказался.

Все закончилось тем, что Синод ПЦУ дал главе ликвидированной УПЦ КП Филарету разрешение на пожизненное проживание и "использование для своей деятельности" комплекса зданий в Киеве на Пушкинской. Патриарх после этого резко ответил митрополиту Епифанию. Церковник с сарказмом поблагодарил ПЦУ за то, что его не выбросили на улицу.

Чего добилась ПЦУ

Автокефалию Православной церкви Украины признали старейшие патриархаты. Первым Синод Элладской церкви подтвердил каноничность получения Томоса.

Также глава Элладской православной церкви архиепископ Иероним II во время богослужения в Афинах упомянул ПЦУ в перечне поместных автокефальных православных церквей (диптихе).

За ним признал ПЦУ старейший после Вселенского Патриархата Александрийский патриарх.

Делегация ПЦУ также осуществила визит в Митрополию Лангады (Греческая Республика), где местная церковь Южной Африки де-факто признала автокефалию.

Среди автокефальных церквей, которые могут в ближайшем будущем признать ПЦУ, эксперты также называют Кипрскую, Румынскую и Грузинскую.

ПЦУ получила Томос год назад BBC

Как сообщал OBOZREVATEL:

Томос был подписан Вселенским патриархом Варфоломеем уже после наступления нового, 2019 года, 5 января.

Четыре дня спустя свои подписи под документом поставили все члены Синода Вселенского Патриархата в Стамбуле.

30 января 2019 года Православная церковь Украины была официально зарегистрирована в Украине как религиозная организация.

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