Украина станет в очередь на приобретение вакцины от COVID-19 – Степанов

Украина планирует подать заявку на получение вакцины от нового типа коронавируса, которую, после проведения соответствующих клинических испытаний, будет поставлять британская компания AstraZeneca.

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Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Отметим, что договор на приобретение 400 миллионов доз такого "препарата" от COVID-19 на днях уже подписали четыре европейские страны (чтобы посмотреть видео доскролльте новость до конца).

Глава Минздрава напомнил о данном накануне профильному вице-премьер-министру и министру иностранных дел поручению президента срочно начать переговоры с правительствами и соответствующими государственными структурами Великобритании по предзаказу этой вакцины.

По словам министра, в настоящее время эта процедура продолжается. Однако пока о конкретном количестве доз и сроках заказа речь не идет.

"Конечно, для нас это важно, чтобы Украина была одной из первых стран, где тоже будет применена соответствующая вакцина, которая пройдет все клинические испытания для этого", – сказал Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину усилить международные переговоры по сотрудничеству в приобретении вакцины против COVID-19, если она будет изготовлена.