Украина станет в очередь на приобретение вакцины от COVID-19 – Степанов
Украина намерена получить вакцину от коронавируса, поставки которой налаживает AstraZeneca
Украина планирует подать заявку на получение вакцины от нового типа коронавируса, которую, после проведения соответствующих клинических испытаний, будет поставлять британская компания AstraZeneca.
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Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Отметим, что договор на приобретение 400 миллионов доз такого "препарата" от COVID-19 на днях уже подписали четыре европейские страны (чтобы посмотреть видео доскролльте новость до конца).
Глава Минздрава напомнил о данном накануне профильному вице-премьер-министру и министру иностранных дел поручению президента срочно начать переговоры с правительствами и соответствующими государственными структурами Великобритании по предзаказу этой вакцины.
По словам министра, в настоящее время эта процедура продолжается. Однако пока о конкретном количестве доз и сроках заказа речь не идет.
"Конечно, для нас это важно, чтобы Украина была одной из первых стран, где тоже будет применена соответствующая вакцина, которая пройдет все клинические испытания для этого", – сказал Степанов.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину усилить международные переговоры по сотрудничеству в приобретении вакцины против COVID-19, если она будет изготовлена.