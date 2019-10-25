Главная Новости
25 октября • обновлено в 21:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Украина решила признать два документа ОРДЛО: появились новые подробности

942 Читать материал на украинском

Украина признает выданные в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей документы, подтверждающие факты рождения и смерти.

Как будет реализовано это решение, в эфире ObozTV рассказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи. По его словам, данный шаг призван "укреплять связи государства с гражданами, которые пребывают или проживают на временно оккупированной территории".

"Этот механизм дает возможность нашим гражданам, во-первых, зарегистрировать факт рождения, а в случае смерти – зафиксировать факт смерти, которая случилась на оккупированной территории. Комиссия будет создаваться в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и Министерства временно оккупированных территорий. Эта комиссия будет рассматривать справки медицинских учреждений и других органов, и давать вывод", – пояснил экс-чиновник.

"На основании этого вывода органы регистрации будут давать соответствующий документ, который уже является документом гражданина Украины. Это направлено на то, чтобы укреплять связи между гражданами и государством", – добавил он.

Новости
"Ответственность на оккупантах": Рева прояснил судьбу пенсий для ОРДЛО

По словам Куркчи, ранее существовала процедура, согласно которой люди со справками, выданными в ОРДЛО, должны были обращаться в суд и только после решения суда – в органы регистрации.

"Создание комиссий как раз направлено на то, чтобы ускорить этот период. Чтобы упростить этот механизм и сделать его административным, а не судебным", – сообщил бывший замминистра.

На вопрос, смогут ли воспользоваться новыми возможностями террористы "Л/ДНР", Куркчи ответил: "В состав комиссий, которые будут создаваться, войдут также представители правоохранительных органов. Эта комиссия должна рассматривать документы, которые будут предоставляться, и уже тогда давать заключение. Если человек обвиняется в Украине в каких-либо правонарушениях, к этому человеку не будет применяться этот механизм".

Украина признает два документа ОРДЛО: новые подробности

thekievtimes.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кабмине Украины уверяют, что прием справок из ОРДЛО не означает признания оккупационной власти.

Ранее новый советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо выступил за возобновление выплаты украинских пенсий жителям ОРДЛО.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Война на Донбассе
Персона
Юсуф Куркчи
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР ОРДЛО
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel