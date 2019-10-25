Украина решила признать два документа ОРДЛО: появились новые подробности

Украина признает выданные в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей документы, подтверждающие факты рождения и смерти.

Как будет реализовано это решение, в эфире ObozTV рассказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи. По его словам, данный шаг призван "укреплять связи государства с гражданами, которые пребывают или проживают на временно оккупированной территории".

"Этот механизм дает возможность нашим гражданам, во-первых, зарегистрировать факт рождения, а в случае смерти – зафиксировать факт смерти, которая случилась на оккупированной территории. Комиссия будет создаваться в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и Министерства временно оккупированных территорий. Эта комиссия будет рассматривать справки медицинских учреждений и других органов, и давать вывод", – пояснил экс-чиновник.

"На основании этого вывода органы регистрации будут давать соответствующий документ, который уже является документом гражданина Украины. Это направлено на то, чтобы укреплять связи между гражданами и государством", – добавил он.

По словам Куркчи, ранее существовала процедура, согласно которой люди со справками, выданными в ОРДЛО, должны были обращаться в суд и только после решения суда – в органы регистрации.

"Создание комиссий как раз направлено на то, чтобы ускорить этот период. Чтобы упростить этот механизм и сделать его административным, а не судебным", – сообщил бывший замминистра.

На вопрос, смогут ли воспользоваться новыми возможностями террористы "Л/ДНР", Куркчи ответил: "В состав комиссий, которые будут создаваться, войдут также представители правоохранительных органов. Эта комиссия должна рассматривать документы, которые будут предоставляться, и уже тогда давать заключение. Если человек обвиняется в Украине в каких-либо правонарушениях, к этому человеку не будет применяться этот механизм".

thekievtimes.ua

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