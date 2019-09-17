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17 сентября • обновлено в 17:41
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Украина провела масштабные учения со страной НАТО

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Военнослужащие украинского национального контингента в Косово (Сербия) провели с представителями венгерского контингента совместные учения.

О этом сообщили на сайте пресс-службы Министерства обороны Украины. Целью учений является отработка слаженности действий при выполнении задач по обеспечению безопасности и свободного передвижения войск KFOR (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).

Обучение проводились на оперативной базе САМР VRELO в условиях, максимально приближенных к городской местности.

Совместные учения венгерских и украинских военных

Совместные учения венгерских и украинских военных

сайт Министерства обороны Украины

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Украинские военные во время учений провели поиск и разминирование взрывоопасных предметов. Также участники учений отработали совместные действия в экстремальных и непредвиденных ситуациях, порядок эвакуации раненых.

Совместные учения венгерских и украинских военных в Косово

Совместные учения венгерских и украинских военных в Косово

сайт Министерства обороны Украины

Совместные учения венгерских и украинских военных в Косово

Совместные учения венгерских и украинских военных в Косово

сайт Министерства обороны Украины

Совместные учения венгерских и украинских военных в Косово

Совместные учения венгерских и украинских военных в Косово

сайт Министерства обороны Украины

Совместные учения венгерских и украинских военных в Косово

Совместные учения венгерских и украинских военных в Косово

сайт Министерства обороны Украины

Совместные учения венгерских и украинских военных в Косово

Совместные учения венгерских и украинских военных в Косово

сайт Министерства обороны Украины

Совместные учения венгерских и украинских военных в Косово

Совместные учения венгерских и украинских военных в Косово

сайт Министерства обороны Украины

Как писал OBOZREVATEL, в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области проходят военные учения Rapid Trident-2019.

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