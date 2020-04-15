Украина получит партию хваленого препарата от коронавируса

Индия предоставит Украине партию таблеток гидроксихлорохина, которые будут использованы для лечения от коронавируса COVID-19.

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30 тысяч таблеток отдадут бесплатно, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

rbc.ua

"По мнению экспертов, у препарата высокий потенциал в борьбе с коронавирусом", – отметили в ведомстве.

Глава МИД Дмитрий Кулеба поблагодарил индийское правительство за помощь.

"Несмотря на запрет экспорта гидроксихлорохина за границу, наши индийские друзья приняли важное для Украины решение", – подчеркнул он.

Как только партия прибудет в страну, Министерство здравоохранения распределит таблетки среди медицинских учреждений.

В ведомстве напомнили, что Минздрав включил гидроксихлорохин в протокол лечения больных коронавирусом. При этом отмечается, что препарат не рассчитана для самолечения и может применяться только по решению врача.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам проведенного международного опроса большинство врачей высказались за использование гидроксихлорохина, поскольку на данный момент это является лучшим лекарством от коронавируса. Также президент США Дональд Трамп назвав его – прорывом в борьбе с COVID-19.

Однако с препаратом не все так однозначно. Несколько стран уже отказались от него, например, Швеция и Бразилия. В последней во время клинических испытаний скончались 11 человек.

Против гидроксихлорохина выступили и в Центральном разведывательном управлении США, назвав его опасным лекарством, которые может привести к внезапной смерти.

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