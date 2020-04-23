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23 апреля • обновлено в 15:05
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Украина пережила пик коронавируса в начале апреля – иммунолог Волянский

3.2т
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Первый пик коронавируса COVID-19 украинцы уже прошли в начале апреля.

Как заявил в интервью KharkivToday врач-иммунолог высшей категории, заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Академии медицинских наук Украины Андрей Волянский, пик – это когда быстрый рост сменяется медленным.

Андрей Волянский

Андрей Волянский

"Этот процесс мы уже пережили, в начале апреля количество инфицированных увеличивалось на 10% ежедневно, сегодня уже меньше, примерно плюс 8% каждый день", – отметил он.

По словам врача, рост может быть связан с пасхальными праздниками и он, безусловно, будет.

"В течение нескольких месяцев в Украине будет расти количество инфицированных. Но если на сегодня мы имеем условно 400-500 новых инфицированных ежедневно, то летом эта цифра будет меньше", – прогнозирует Волянский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается с 3 по 8 мая.

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Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
вирус карантин
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