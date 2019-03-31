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Украина перешла на летнее время: что об этом известно

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В Украине в ночь на воскресенье, 31 марта, в 3 часа стрелки часов перевели на час вперед.

Перевод часов осуществляется в последнее воскресенье марта согласно постановлению Кабмина от 13 мая 1996 года.

На "зимнее время" с переводом часов на час назад Украина перешла 28 октября 2018 года.

Летнее время используется более чем в 70 странах мира, в том числе почти во всех странах ЕС. В августе 2018 года Еврокомиссия выступила с рекомендацией отказаться от сезонного изменения времени в 2019 году.

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Перевод часов в Украине: как правильно переходить на летнее время

Украина перешла на летнее время: что об этом известно

Народна правда

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта депутаты Европарламента поддержали прекращение изменения времени в странах ЕС весной и осенью, начиная с 2021 года.

В Европе на "зимнее время" не переходят Исландия, РФ и Беларусь. В Украине в 2011 году вслед за РФ также было принято постановление об отмене перехода на "зимнее время", однако позже оно было аннулировано.

Напомним, 31 марта в Украине состоятся выборы президента. Участки начнут работу в 8:00 уже по летнему времени и будут работать до 20:00.

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Место
Украина
Теги
Украинавремя
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