Украина открылась для иностранцев: в чем может быть подвох и ответят ли страны взаимностью
Почему Украина на самом деле разрешила въезд для иностранцев
Когда страны Европейского Союза разрешат украинцам беспрепятственно путешествовать по своей территории
Какие страны возглавляют антирейтинг по количеству новых случаев COVID-19
С 28 сентября Украина открыла границы для иностранцев, в том числе и для стран Европейского Союза. Запрет действовал ровно месяц из-за роста количества больных COVID-19. Теперь они имеют право въезжать при наличии страхового полиса, который покроет лечение коронавирусной инфекции или 2-недельную изоляцию, если турист приехал из "красной зоны". Правда, самоизоляцию можно заменить ПЦР-тестом с отрицательным результатом, сделанным за 48 часов до пересечения границы.
Почему Украина пустила иностранцев и когда границы для украинцев откроют европейские страны – читайте в материале OBOZREVATEL.
Хасиды уехали, границу открыли?
Некоторые политики, к которым OBOZREVATEL обратился за комментарием, не скрывают, что украинскую границу закрывали для сдерживания массового потока паломников из Израиля – хасидов, которые ежегодно тысячами приезжают в Умань праздновать Новый год.
Об этом украинскую власть якобы попросил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чтобы уменьшить распространение коронавируса, в том числе и в его стране. Однако официальная причина открыть границу – утратившее силу постановление Кабмина о запрете въезда.
"Эпидемиологическая ситуация в Украине выравнялась, в красной зоне у нас находятся только два города (Тернополь и Бережаны. – Ред.) Но лучше обратиться в Министерства здравоохранения и внутренних дел, потому что это они были инициаторами предыдущего решения", – объяснили OBOZREVATEL в Кабинете министров.
Неофициально некоторые депутаты считают, что у Украины больше экономических интересов открыться миру, чем у мира Украине.
Когда границы для Украины откроет ЕС?
Учитывая эпидемиологическую ситуацию в Украине, никто не берется прогнозировать, когда же ЕС откроется для украинцев с целью туризма. Не под запись некоторые политики признаются, что европейцы не доверяют украинской официальной статистике по количеству инфицированных, суточное тестирование считают недостаточным, а значит Украина для них в зоне риска. Поэтому когда ЕС откроет границы для Украины – неизвестно.
В Министерстве иностранных дел OBOZREVATEL объяснили, что открытие внешних границ в ЕС планируют осуществлять поэтапно с соблюдением таких критериев:
эпидемиологическая ситуация;
принцип взаимности;
возможность применять сдерживающие меры во время путешествий.
"В качестве ключевого критерия будет рассматриваться наличие и надежность данных из третьих стран. Ограничения на поездки будут отменять в первую очередь для тех стран, у которых одинаковая или лучшая эпидемиологическая ситуация, чем средняя среди государств ЕС", – объяснили в пресс-службе ведомства.
Основными критериями для оценки третьих стран являются:
количество новых инфицированных на 100 тысяч населения;
тенденция к снижению уровня новых заболеваний;
общая реакция страны на COVID-19 с учетом имеющейся информации о тестировании, наблюдении, отслеживании контактов, сдерживании распространения, лечении и отчетности.
"Именно по этим критериям будет формироваться контрольный список, который будут учитывать все государства-члены ЕС при принятии согласованного решения. Главное условие для открытия границ – коэффициент заболеваемости должен быть меньше или равен уровню в ЕС", – подытожили в МИД.
Всего в Украине COVID-19 заразились 204 932 человека, умерли 4065 пациентов, выздоровели – 90 250. Последний месяц Украина стабильно входит в так называемый антирейтинг по количеству новых случаев COVID-19 после Франции, России, Великобритании и Испании и занимает 25-е место.