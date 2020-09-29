Украина открылась для иностранцев: в чем может быть подвох и ответят ли страны взаимностью

С 28 сентября Украина открыла границы для иностранцев, в том числе и для стран Европейского Союза. Запрет действовал ровно месяц из-за роста количества больных COVID-19. Теперь они имеют право въезжать при наличии страхового полиса, который покроет лечение коронавирусной инфекции или 2-недельную изоляцию, если турист приехал из "красной зоны". Правда, самоизоляцию можно заменить ПЦР-тестом с отрицательным результатом, сделанным за 48 часов до пересечения границы.

Почему Украина пустила иностранцев и когда границы для украинцев откроют европейские страны – читайте в материале OBOZREVATEL.

Хасиды уехали, границу открыли?

Некоторые политики, к которым OBOZREVATEL обратился за комментарием, не скрывают, что украинскую границу закрывали для сдерживания массового потока паломников из Израиля – хасидов, которые ежегодно тысячами приезжают в Умань праздновать Новый год.

Об этом украинскую власть якобы попросил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чтобы уменьшить распространение коронавируса, в том числе и в его стране. Однако официальная причина открыть границу – утратившее силу постановление Кабмина о запрете въезда.

"Эпидемиологическая ситуация в Украине выравнялась, в красной зоне у нас находятся только два города (Тернополь и Бережаны. – Ред.) Но лучше обратиться в Министерства здравоохранения и внутренних дел, потому что это они были инициаторами предыдущего решения", – объяснили OBOZREVATEL в Кабинете министров.

Неофициально некоторые депутаты считают, что у Украины больше экономических интересов открыться миру, чем у мира Украине.

Когда границы для Украины откроет ЕС?

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в Украине, никто не берется прогнозировать, когда же ЕС откроется для украинцев с целью туризма. Не под запись некоторые политики признаются, что европейцы не доверяют украинской официальной статистике по количеству инфицированных, суточное тестирование считают недостаточным, а значит Украина для них в зоне риска. Поэтому когда ЕС откроет границы для Украины – неизвестно.

В Министерстве иностранных дел OBOZREVATEL объяснили, что открытие внешних границ в ЕС планируют осуществлять поэтапно с соблюдением таких критериев:

эпидемиологическая ситуация;

принцип взаимности;

возможность применять сдерживающие меры во время путешествий.

"В качестве ключевого критерия будет рассматриваться наличие и надежность данных из третьих стран. Ограничения на поездки будут отменять в первую очередь для тех стран, у которых одинаковая или лучшая эпидемиологическая ситуация, чем средняя среди государств ЕС", – объяснили в пресс-службе ведомства.

Основными критериями для оценки третьих стран являются:

количество новых инфицированных на 100 тысяч населения;

тенденция к снижению уровня новых заболеваний;

общая реакция страны на COVID-19 с учетом имеющейся информации о тестировании, наблюдении, отслеживании контактов, сдерживании распространения, лечении и отчетности.

"Именно по этим критериям будет формироваться контрольный список, который будут учитывать все государства-члены ЕС при принятии согласованного решения. Главное условие для открытия границ – коэффициент заболеваемости должен быть меньше или равен уровню в ЕС", – подытожили в МИД.

Всего в Украине COVID-19 заразились 204 932 человека, умерли 4065 пациентов, выздоровели – 90 250. Последний месяц Украина стабильно входит в так называемый антирейтинг по количеству новых случаев COVID-19 после Франции, России, Великобритании и Испании и занимает 25-е место.