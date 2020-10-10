"Мы вас опередили".

Помню, еще в школе на уроке истории одноклассник вслух высказал казавшуюся нам всем крамольную мысль: "Вот если бы в результате Второй мировой мы остались не под Россией, а под Германией – сегодня мы жили бы лучше".

Я скажу, что лучше быть независимыми, но у нас эту независимость всегда было кому отнять. И если бы Россия не оккупировала Украину задолго до сегодняшних событий – сегодня мы жили бы лучше.

Что касается фото Тернополя в 1929-м году – то их несколько. Стильно одетые люди, внешне вполне европейского вида, никогда не носившие лапти и грязные котомки за спиной. Люди, уважающие себя и к которым как ни примеряй слово "товарищ" – они навсегда останутся "панами".

Это мы опередили россиян. Опередили задолго до 1929-го года. Вот только когда те видят соседа, хорошо одетого и сытого, обязательно толкнут его в спину. И глядя на фото далеких 20-х годов, с трудом верится, что впереди будет и Голодомор, и Вторая мировая, и НКВД, и насильственное переселение народов, и многие другие преступления России против Украины.

Но посмотрите, даже пережив все эти гонения, мы все-равно продолжали быть для них и источником газа (наш они добыли и продали еще в 60-х). Мы продолжали быть для них источником еды. И рабочими руками. И мозгами на производствах тем более. Мы, именно мы опередили.

Не помню уже, в каком году - в Харькове открыли первый "Спортмастер". И построили один из первых монолитных домов в центре (это на одном из тренингов хвастался московский бизнесмен, в начале двухтысячных). По франшизе открыли рестораны – по российской франшизе. И стройматериалы, и какие-то методы их использования - россияне продвигали на наш рынок, а наши потребляли и очумело вертели головой. Дескать, россияне далеко пошли, вон что умеют. И российский бизнес к нам зашел – нашим до них далеко. И так, с придыханием:

– Ах, это же россияне...

Вскормленные украинским зерном, защищенные украинским народом, согретые украинским газом и отстроенные украинскими рабочими руками, они пошли осваивать украинский рынок. Получив возможность поехать в Европу, они открыли сетевые магазины, научились произносить слово "франшиза", назвали российских вчерашних лаптей модным словом "сенаторы" и тщательно завесив свою страну вывесками с модными американизмами - они смотрят на украинцев свысока. "Мы вас давно опередили", – говорят.

Далекий 1929-й год не везде в Украине был похож на красивую картинку. Та часть, куда дотянулся наш воняющий портянками сосед, однозначно стала жить хуже. В принципе, как и сегодня – на востоке Украины мы разучились себя уважать. И хотелось бы сказать – "панове", но посмотришь на население, и кроме как "товарищ" и не обратишься.

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