Украина ограничила работу пунктов пропуска на границе с Крымом

Украина ограничила пропуск на временно оккупированную территорию АР Крым и города Севастополь и выезд из нее для некоторых категорий граждан, с целью уменьшения потока возможно инфицированных коронавирусом.

Запрет на пересечение КПВВ будет действовать до 3 апреля. Об этом заявила пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

При этом отмечается, что ограничение не коснется пропуска некоторых категорий украинцев: выехать из полуострова смогут только жители материковой Украины, въехать – только жители полуострова.

Украина ограничила работу КПВВ на границе с Крымом

"До 3 апреля 2020 года временно прекращается работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и г. Севастополя и выезда из нее", – говорится в сообщении.

Через КПВВ будут пропускать граждан Украины и членов их семей:

зарегистрированных в АР Крым и Севастополе – на въезд;

зарегистрированных за пределами АР Крым и Севастополя – на выезд.

Также через КПВВ будут пропускать тех, кто выезжает из Крыма и Севастополя с целью обеспечения защиты национальных интересов, либо в связи с выполнением международных обязательств, дипломатов и представителей гуманитарных миссий.

Въезд из АР Крым и Севастополя других категорий иностранцев и лиц без гражданства будет проходить по согласованию с Мнистерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Стало известно, какие изменения в Украине вносятся в работу пунктов пропуска на границе и в правила въезда транспорта на территорию страны.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов опубликовал полный список пунктов пропуска на границе Украины, которые останавливают свою работу в рамках введения карантина в стране из-за коронавируса.

С 16 марта Украина полностью ограничила авиасообщение из-за ситуации с пандемией коронавируса. Другие европейские страны также вводят ряд ограничений.

На фоне распространения коронавируса и введения карантинных мероприятий, в частности закрытия границ, в Украине временно прекратили выдавать визы.

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