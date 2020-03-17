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17 марта • обновлено в 10:47
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Украина ограничила работу пунктов пропуска на границе с Крымом

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Украина ограничила пропуск на временно оккупированную территорию АР Крым и города Севастополь и выезд из нее для некоторых категорий граждан, с целью уменьшения потока возможно инфицированных коронавирусом.

Запрет на пересечение КПВВ будет действовать до 3 апреля. Об этом заявила пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

При этом отмечается, что ограничение не коснется пропуска некоторых категорий украинцев: выехать из полуострова смогут только жители материковой Украины, въехать – только жители полуострова.

Украина ограничила работу КПВВ на границе с Крымом

Украина ограничила работу КПВВ на границе с Крымом

"До 3 апреля 2020 года временно прекращается работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и г. Севастополя и выезда из нее", – говорится в сообщении.

Через КПВВ будут пропускать граждан Украины и членов их семей:

  • зарегистрированных в АР Крым и Севастополе – на въезд;

  • зарегистрированных за пределами АР Крым и Севастополя – на выезд.

Также через КПВВ будут пропускать тех, кто выезжает из Крыма и Севастополя с целью обеспечения защиты национальных интересов, либо в связи с выполнением международных обязательств, дипломатов и представителей гуманитарных миссий.

Въезд из АР Крым и Севастополя других категорий иностранцев и лиц без гражданства будет проходить по согласованию с Мнистерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина Севастополь
Тег
граница
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Крым Андрей
Крым Андрей
Вообще перекрывать нужно. И прокопать ров. Хоть вчера Аксёнов раздуплился и обратился в Москву о закрытии КПП. Хотя их закрыть ещё в 14м году надо было.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украина показала, что в лиxyю годину все их лозунги типа "Крим - це Украина" и "Донбасс - це Украина" тают, як poca на сонци. СО СВОИМИ TEPPИTOPИЯМИ ГРАНИЦУ НЕ ЗАКРЫВАЮТ!
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
С 18 -го РФ закрывает гарницу для иностранцев..для всех.
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