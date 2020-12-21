Украина может закрыться от ряда стран из-за COVID-"мутанта": в ОП озвучили детали

Украина может временно приостановить прямое авиасообщение из-за нового штамма коронавируса не только с Великобританией, но и с другими странами, где появился вирус-мутант.

Об этом OBOZREVATEL сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который курирует коммуникации и медианаправление. По его словам, прямо сейчас свои экстренные рекомендации готовят соответствующие министерства.

"Официальные сообщения о новом штампе коронавируса, с гораздо большей агрессией и скоростью распространения, заставляет все страны в очередной раз пересмотреть форматы собственной зашиты. Одним из них считается закрытие прямых перелётов. Как вариант, вполне может быть рассмотрено предложение о временном превращении прямого авиасообщения со странами, где появился вирус-мутант. Украина крайне внимательно смотрит за происходящем", – сказал он.

Напомним, что новый штамп COVID-19, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обнаружен не только в Великобритании, но и в Дании, Италии, Нидерландах и даже в Австралии и Южной Африке.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Лондоне (Англия), Уэльсе и Шотландии вводится самый высокий 4-ый уровень ограничений в связи с распространением коронавируса (COVID-19) и появлением нового штамма VUI-202012/01. Об этом в субботу, 19 декабря, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Daily Mail. Ограничения начинают действовать с полуночи воскресенья, 20 декабря до 30 декабря. Таким, образом Рождество 25 декабря пройдет на локдауне.