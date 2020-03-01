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1 марта • обновлено в 18:26
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Дмитрий Ярош
Дмитрий Ярош
Создатель "Правого сектора" Все статьи автора

Я би послав Путіна разом з його "мінськими домовленостями"!

11т
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У цій геополітичні ситуації, щоб я зробив, якби перебував на посаді Президента-Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України...

- не заглядав би в очі Путіну і послав би його нахрін, разом з його "мінськими домовленостями";

- зформував би добровольчу бригаду і направив би її на турецько-сирійський фронт;

- закрив би всі кпвв, попередньо оголосивши про це;

- припинив би, будь-які стосунки з окупованими територіями, окрім переходу будь-кого на український бік, приймаємо всіх, далі спецслужби розбираються "хто є хто";

- арештував би, без права застави, проросійських колаборантів та державних злочинців (організація державного заколоту і організована злочинна група);

- заборонив би діяльність антидержавних політичних партій, рухів, організацій (опзж, оп, пш тощо);

Дмитро Ярош

Дмитро Ярош

- націоналізував би російсько-імперські пропагандистські ресурси: телеканали, радіостанції, сайти, газети (інтер, 112, нюз ван, зік, наш, страна.юа, вєсті тощо);

- змінив би, у "турборежимі", закон про громадянство (ввів би інститут негромадян та заборонив би брати участь у виборах будь-кому, хто проти України); є гарний прибалтійський - європейський зразок;

- знов таки ж, у турборежимі, прийняв би закони "про зброю", "про національну територіальну оборону", "про землю", "про розвиток малого та середнього підприємництва", "про політичні партії" тощо;

- негайно б, реформував та провів кадрові зміни в ЗСУ та СБУ;

- не допустив би, відміни або негативної ревізії законів "про люстрацію" та "про амністію"...

- припинив би, будь-яку незаконну боротьбу з політичною опозицією, зустрівся б з жінками-патріотами, і забрав би свої "пасквілі" на них, припинивши політичні переслідування...

А ще б, якби я з дуру став Президентом України, я б об’єднав Українців і дав по зубах нашим ворогам.

Бо ми, украінці, сильні та можемо перемогти будь-якого ворога!

Разом - сила!

Слава Україні!

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Автор
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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Конфликт в Сирии
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости России война
Источник
Источник: Facebook Дмитра Яроша
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Жестко! Но это имело бы успех!
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Юра Дядя
Юра Дядя
Улыбнуло от души) ...и так каждый патриЕт : а вот если бы ...) тема Крыма не раскрыта или атора попустило?
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . имея моно-большинство в Раде - это не трудно сделать
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