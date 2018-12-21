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Ударят морозы: синоптики заявили о новой волне похолодания в Украине

2.5тЧитать материал на украинском

В понедельник, 24 декабря, в Украине начнется волна очередного похолодания.

Согласно прогнозам синоптиков, в начале новой рабочей недели температура опустится ниже нуля, от -1 до -5 градусов. При этом с четверга 27 декабря до субботы 29-го ожидается около 6 градусов мороза, а также порывистый ветер, снег и ледяные дожди.

В свою очередь еще холоднее будет в воскресенье, 30 декабря: от -3 до -8 градусов. В последний день 2018 года, согласно прогнозам, столбик термометра может опуститься до -5, ожидается небольшая облачность.

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Ударят морозы: синоптики заявили о новой волне похолодания в Украине

Однако уже в первые дни января морозы вновь усилятся: от -7 до -9 градусов. Осадки при этом маловероятны.

Ударят морозы: синоптики заявили о новой волне похолодания в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне известный синоптик рассказал, какой погоды стоит ожидать украинцам на Рождество.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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