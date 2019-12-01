"Ударят морозы": народный синоптик дал прогноз на декабрь

В начале декабря в Украину на смену потеплению придут морозы, во второй половине месяца ожидается снежная погода.

Подробный прогноз погоды в Украине на декабрь озвучил в эфире ObozTV народный синоптик Леонид Горбань.

"Будет потепление, кратковременная оттепель. Через 2-3 дня возвращаются морозы. Они небольшие. Ночные температуры -4...-2 градуса, днем 0...+1", – рассказал Горбань.

По словам народного синоптика, эти морозы не продлятся долго – 6 декабря начинается вторая оттепель, которая будет длиться до 12-13 декабря.

"А начиная с 13 декабря до конца месяца – сплошные морозы, и оттепели не просчитываются. Ночные температуры будут -9...-6, а 22-25 декабря посильнее, -13...-11", – сообщил он.

Также синоптик отметил, что "хороший снег просчитывается 22-24 декабря и 28-30 декабря".

Под Новый год Горбань спрогнозировал снежную погоду с небольшими морозами -5...-4.

pikabu.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, уже до конца нынешнего столетия зима в Украине сократится на месяц. Причиной тому являются чрезвычайно быстрые темпы потепления.

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