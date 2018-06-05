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Ударят грозы: синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине

3.5тЧитать новость на украинском

В Украине во вторник, 5 июня, ожидаются дожди и грозы по всей территории страны.

Погоду будет определять теплая, но более влажная воздушная масса. Также ожидается падение атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью на юге страны, а днем по всей Украине местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с, днем в западной и восточной части отдельные порывы 15-20 м/с.

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Надвигается шторм: украинцев предупредили о резкой смене погоды

Температура ночью 13-18°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 17-22°.

В Киеве 5 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +16...+18°, днем +25...+27°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни в Украине ожидаются серьезные перепады температуры.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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