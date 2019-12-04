Удар по "скрепам" России: религиовед оценила перенос Рождества в Украине

Московский патриархат считает празднование Рождества 7 января одной из главных "скреп", потому будет всячески сопротивляться переносу этой даты в Украине на 25 декабря.

Об этом рассказала в эфире ObozTV религиовед Людмила Филипович, комментируя дискуссию в Православной церкви Украины относительно празднования Рождества.

На вопрос, будет ли Московский патриархат противиться планам ПЦУ, Филипович ответила: "Да, без сомнения. Это одна из "скреп", на которых держится эта церковь, и они обвиняют сейчас календарных реформаторов в том, что они потрясают основы веры, что этого нельзя ни в коем случае делать".

"Церковь Московского патриархата в сопротивление новой Церкви вкладывает бешеные деньги. Мы все это делаем на основе волонтерства, любви к нашей стране и нашей церкви, а те тачками возят деньги просто-напросто", – заявила религиовед.

При этом эксперт считает, что ПЦУ пока не стоит торопиться с переносом даты Рождества, поскольку сознание людей должно быть готово к этому.

"Но ситуация может резко измениться уже завтра. Возможно, появятся какие-то новые обстоятельства, которые убедят нас изменить эту дату. Я абсолютно соглашаюсь с ПЦУ, что нам надо праздновать не дату, а событие. Какая разница, в какой день вы будете хвалить Господа за то, что дал нам жизнь, дал Иисуса Христа и резко повернул жизнь Вселенной в новое русло и новую парадигму? Давайте мы будем христианами в душе, а не только по обряду", – заключила она.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что Рождество в Украине можно праздновать по григорианскому календарю – 25 декабря, если так захочет украинское общество.

В Украине разгорелись споры из-за предложения Епифания.

Затем в ПЦУ уточнили, что не будут спешить с переносом Рождества до полного объединения верующих.

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