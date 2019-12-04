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4 декабря • обновлено в 14:23
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Удар по "скрепам" России: религиовед оценила перенос Рождества в Украине

1.4т
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Московский патриархат считает празднование Рождества 7 января одной из главных "скреп", потому будет всячески сопротивляться переносу этой даты в Украине на 25 декабря.

Об этом рассказала в эфире ObozTV религиовед Людмила Филипович, комментируя дискуссию в Православной церкви Украины относительно празднования Рождества.

На вопрос, будет ли Московский патриархат противиться планам ПЦУ, Филипович ответила: "Да, без сомнения. Это одна из "скреп", на которых держится эта церковь, и они обвиняют сейчас календарных реформаторов в том, что они потрясают основы веры, что этого нельзя ни в коем случае делать".

"Церковь Московского патриархата в сопротивление новой Церкви вкладывает бешеные деньги. Мы все это делаем на основе волонтерства, любви к нашей стране и нашей церкви, а те тачками возят деньги просто-напросто", – заявила религиовед.

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При этом эксперт считает, что ПЦУ пока не стоит торопиться с переносом даты Рождества, поскольку сознание людей должно быть готово к этому.

"Но ситуация может резко измениться уже завтра. Возможно, появятся какие-то новые обстоятельства, которые убедят нас изменить эту дату. Я абсолютно соглашаюсь с ПЦУ, что нам надо праздновать не дату, а событие. Какая разница, в какой день вы будете хвалить Господа за то, что дал нам жизнь, дал Иисуса Христа и резко повернул жизнь Вселенной в новое русло и новую парадигму? Давайте мы будем христианами в душе, а не только по обряду", – заключила она.

Удар по "скрепам" России: религиовед оценила перенос Рождества в Украине

9111.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Глава ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что Рождество в Украине можно праздновать по григорианскому календарю – 25 декабря, если так захочет украинское общество.

  • В Украине разгорелись споры из-за предложения Епифания.

  • Затем в ПЦУ уточнили, что не будут спешить с переносом Рождества до полного объединения верующих.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Рождество
Персона
Людмила Филипович
Место
Украина
Теги
РПЦ Православная церковь Украины Рождество перенос Рождества УПЦ МП
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Давно пора отмеживатся от скрепостного филиала ФСБ.Наш праздник Рождества,как у христиан всего мира-25 декабря!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
России и Православной Церкви МП абсолютно все равно, когда будут праздновать Рождество paгули и сектанты пцу. Прям таки кинулись россияне "оказывать сопротивление" paгулячей секте, непризнанной в мире. Вас просто не заметят. Хоть в католицизм переходите.
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Северг Олег
Северг Олег
Я же говорю. Это нация иуд. Их вводит в эйфорию сам факт предательства. Сегодня они вековой изначальный уклад меняют, завтра Символ Веры. Поганый, проклятый народ.
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Северг Олег, предательство чего и кого?!Тебя,что ль,предали?)))
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