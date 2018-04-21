"Учу детей патриотизму": подробности скандала с Гитлером во Львове

Учительница и депутат горсовета Львова от партии "Свобода" Марьяна Батюк, на странице в соцсети которой якобы из-за взлома был размещен скандальный пост с поздравлениями Гитлера с днем рождения, заявила, что это было нападение на нее лично или же на ее политическую партию.

По словам Батюк, данный пост на своей странице она увидела в школе на перемене и, даже не дочитав, сразу удалила, передает ТСН.

"Ну, видимо, это какое-то нападение на меня, на мою политическую силу, я не знаю, в чем дело и почему именно сейчас, почему именно в этот день. Я учу детей, учу патриотизму и это странно, что такие вещи появляются на моей странице, конечно, конечно, я этого не делала", - уверяет Батюк.

Новости В скандале с Гитлером во Львове вскрылись нюансы

"Я точно этого не постила, я считаю, что Гитлер - это преступник, и немецкая власть, как и коммунистическая, - оккупационная власть, на этот момент, конечно, это были преступники", - добавила учительница и подчеркнула, что готова обращаться ко всем службам и к друзьям, работающим в ІТ-сфере, которые могут подсказать причину инцидента.

Отмечается, что депутат называет себя националисткой и является автором постановления об обязательном использовании красно-черного флага во Львове. Сине-желтый и красно-черный флаги размещены в школе в ее кабинете истории.

Руководитель учебного заведения Василий Титор, где Марьяна Батюк работает учителем и является замдиректора, рассказал, что о случившемся узнал от журналистов. Ее поступок осуждает весь педагогический коллектив.

"Я считаю, что каждый человек должен нести ответственность за содеянное. То, правомерно она поступила или неправомерно, - с этим, я думаю, соответствующие органы должны разобраться", - прокомментировал директор школы, добавив, что назначил служебное расследование.

Комиссия из городского департамента образования виновницу скандала на месте работы не застала, однако руководитель департамента Зоряна Довганик напомнила, что по закону школа отделена от партийных организаций и принадлежность к любой партии не должна сказываться на работе учителя.

"Когда я увидела эту публикацию, я позвонила директору, он сказал "да, я разговаривал с учителем, и она сказала "вы знаете, мне жаль, что я такое сделала, но я уже удалила эту информацию", то есть фактически они это подтвердили", - поведала Довганик.

В свою очередь партийное руководство Марьяны Батюк заверяет, что пост о Гитлере на ее странице - это информационная атака на их политическую силу.

"Мы исповедуем идеологию украинского национализма, которая предусматривает осуждение как нацистской, так и коммунистической идеологии. Сталин и Гитлер - это одинаковые преступники, и это понимают все националисты", - объяснил позицию партии председатель Львовской городской организации ВО "Свобода" Любомир Мельничук.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Марьяна Ботюк попалась на лжи о "нелюбви" к Гитлеру.