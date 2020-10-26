Ученые спрогнозировали полное исчезновение озер в Крыму и назвали сроки. Фото и видео

В аннексированном Россией Крыму, где сложилась катастрофическая ситуация с водоснабжением, за 30 лет может не остаться ни одного озера.

Такой прогноз дали гидрологи, пишут "Крым.Реалии". По словам экспертов, высыхание водоемов происходит не только из-за перекрытого Северо-Крымского канала. Причинами являются также отсутствие осадков, бурение скважин и деятельность человека (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Если осадки не выпадают, то вода из тех же озер питает грунтовые воды или почву на прилегающей территории. Учитывая то, что температура у нас растет и происходит испарение, то таким образом водный дефицит растет, рано или поздно это приводит к полной потере воды и, соответственно, озер", – пояснил заместитель директора украинского Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк.

Председатель Национального экологического центра Украины Руслан Гаврилюк считает, что дальше ситуация будет только ухудшаться.

"Водный кризис будет только усиливаться, и не стоит ожидать, что этот год был плохой, а дальше все у нас будет окей. Нет, этого уже не будет, это однозначно", – сказал он.

Яцюк в свою очередь добавил, что, по критериям ООН, материковая Украина сейчас относится к малообеспеченным водой странам мира.

"Если на душу населения приходится менее 1700 куб. м воды в год – эта страна является водонеобеспеченной. В Украине этот показатель вырос. Он составлял до недавнего времени 1000 куб. м, а сейчас – 1200 куб. м, и это только потому, что у нас уменьшилось население. В этом плане, у нас ресурс снижается", – приводит неутешительные цифры ученый.

Эксперты полагают, что в Крыму этот показатель еще ниже. Поэтому если каждый год на полуострове будет высыхать 10 озер, то за 30 лет их не станет совсем.

В то же время издание пишет, что с 2014 года в Крыму пересохло не менее 10 озер. Это:

Кызыл-Яр недалеко от Евпатории,

Большое недалеко от Коктебеля,

Богайлы в Сакском районе,

Краснокаменское озеро, водой из него поливали виноградники "Массандры",

озеро возле села Залесное Бахчисарайского района,

одно из трех озер к северу от Краснокаменки в Большой Ялте

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-премьер Украины Алексей Резников пояснил, что объемы потребления воды на полуострове увеличились из-за его милитаризации и завоза дополнительного населения из России. Это, по его мнению, и привело полуостров к катастрофе.