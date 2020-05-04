Ученые КПИ описали возможные фазы дальнейшего развития коронавирусной инфекции в Украине

Исследователи Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского на основе методологии Форсайта осуществили второе прогнозное моделирование возможных фаз дальнейшего развития коронавирусной инфекции в Украине.

Об этом сказано на сайте центра. По их прогнозу, в течение третьей декады мая наиболее вероятным может быть пик пандемии.

На краткосрочном временном горизонте (до одной недели) наиболее вероятным является продолжение линейного характера распространения коронавируса в Украине (пребывание в состоянии "плато", на что указало первое исследование киевских политехников) с отдельными "всплесками", как это наблюдалось 17, 23, 30 апреля и 2 мая 2020 года.

На среднесрочном временном горизонте (до конца августа 2020 года) процесс распространения коронавируса в Украине может пройти следующие фазы.

Карантин в Украине

К третьей декаде мая 2020 года наиболее вероятным будет нарастание пандемии с переменным характером (линейный рост может временно переходить в экспоненциальний и наоборот). Это объясняется худшим в Европе соблюдением режима карантина (мобильность автомобильного и пешего передвижения в Украине в 1.5-3 раза выше, чем в странах Европы), самым низким в Европе процентом проведенных тестов на коронавирус (в 3,5-8 раз ниже, чем в Европе), одним из самых высоких в Европе процентом инфицированных врачей (19,1% от общего количества больных) и некоторыми другими неблагоприятными факторами.

Медленное угасание пандемии коронавируса может происходить в течение самой теплой поры года в Украине, с конца мая до конца августа 2020 года, по мере постепенного приобретения населением коллективного иммунитета, улучшением работы системы здравоохранения, повышением социальной ответственности и сознания населения.

В течение осенне-зимнего периода 2020-2021 годов не исключено появление второй волны пандемии.

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