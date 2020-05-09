Аборты – убийство, презервативы – зло? В Украине разгорается скандал вокруг учебника для школьников

Комиссия Института модернизации содержания образования при МОН вернула в школьную программу для 10-11 классов (факультативно) курс "Основы семьи". Его автор утверждает, что секс до брака, аборты и контрацептивы – это зло. При этом учебник вызвал бурную реакцию со стороны общественности и возмущение несогласных родителей.

Подробнее об антинаучных тезисах и религиозных взглядах на семью читайте в материале OBOZREVATEL.

О чем говорится в учебнике

В частности, автор учебника, кандидат философских наук Адриан Буковинский называет решение женщины прервать беременность преднамеренным убийством, "сознательным и прямым убийством человеческого существа". Также автор оставил утверждение о том, что большинство контрацептивов являются убийством.

Учебник "Основа семьи"

По его мнению, если молодые люди вступают в отношения, то за этим почти всегда наступает их разрыв. Правда, после замечаний экспертов Буковинский это убрал, но утверждение о том, что пары, имевшие секс до брака, чаще разводятся, оставил.

Изменил свое мнение автор и насчет детей, которые растут в неполных семьях. Он отказался от утверждения, что они более агрессивны и склонны к преступлениям. Он согласился сделать его более толерантным.

Все эти моменты вызвали возмущение и недопонимание родителей и общественных организаций, и в ноябре прошлого года этот учебник запретили и отправила на экспертную комиссию. Однако уже в апреле этого года этому учебнику Министерство образования и науки Украины вновь дало добро.

Надо было назвать "Основы христианской семьи"

Как пояснила OBOZREVATEL соучредитель ГО "Батьки SOS" Елена Бондаренко, этот учебник написан с откровенной христианской составляющей во взглядах на семью. "Если бы он назвался "Основы христианской семьи", тогда бы ни родители, ни дети не были бы обманутыми. Они бы понимали, что тут преподносится религиозный взгляд на семью", – отметила она.

Иллюстрация учебника Скриншот

Бондаренко считает, что в учебнике предлагаются откровенно антинаучные религиозные тезисы: о том, что добрачный секс вредит здоровью, общественным отношениям, что нужно себя беречь.

"Я так понимаю, что если вы женитесь в 35 лет, то это должен быть ваш первый сексуальный контакт. А аборт, по мнению автора – это убийство. При этом у нас есть закон, где четко написано, что такое убийство. Я понимаю, что это могут быть моральные убеждения человека, любого – верующего или не верующего. Но навязывать детям со школы чувство вины за это, убеждать, что в дальнейшем девушка не сможет родить без вреда для здоровья ребенка, думаю не следует. А как быть девушкам, пережившим насилие?" – задается она вопросом.

"Также в учебнике говорится, что контрацепция зло. У нас в стране эпидемия СПИДа, а мы выступаем против контрацепции. А роль женщины, по мнению автора, любить и славить своего мужа, молиться за него, помогать ему во всем и воспитывать его детей. Эти установки 15-го века о роли женщины для нашего нынешнего общества не подходят", – говорит Бондаренко.

Кроме того, она обращает внимание на то, что этот учебник родители будут вынуждены покупать за свой счет, стоит он 250 грн. "То есть это какое-то заробитчанство в школе. У нас в законе четко прописано, что все что касается обучения в школах обеспечивает государство", – подчеркивает Бондаренко.

Иллюстрация учебника Скриншот

Выступает в церквях

У себя на странице в Facebook Адриан Буковинский сообщает, что его учебник поддержали 10 тысяч человек. Что и неудивительно. Ведь самого автора поддержал Всеукраинский Собор, куда входят, например, Всеукраинский союз церквей евангелистских христиан баптистов, церковь "Победа", "Украинская миссионерская церковь, церковь ", "Новое поколение" и др.

Адриан Буковинский во время выступления в церкви "Победа" Скриншот

На своем сайте они призвали своих сторонников писать письма в Минобразования, в Институт модернизации содержания образован, чтобы поддержать учебник и не дать "создать иллюзию, как будто действительно против этой программы выступает много родителей".

Скриншот

К тому же, подписи в поддержку этой программы ставили и депутаты, среди них Оксана Белозир, Илья Кива, Богдан Яременко (фигурант сексуального скандала в Раде), Сергей Тарута, сообщала Елена Парфенова, соучредитель ГО "Батьки SOS".

Сам Буковинский часто выступает на собраниях церкви "Победа", "Слово Божье", называет себя экспертом в семейных отношениях и говорит, что за много лет подготовил к браку сотни пар.

"Буковинский откровенно пропагандирует религиозные ценности. Мы видим массу его выступлений в церквях, которые не являются нашими традиционными церквями. Буковинский проводит обучение для наших учителей. Получается, МОН отдает учителей в лоно какой-то религиозной организации, это опасно, и в образовании такого допускать нельзя", – говорит Бондаренко.

Сам автор в своем ответе OBOZREVATEL сообщил, что является прихожанином традиционной церкви, а выступает там, куда его пригласят.

"Мой учебник поддерживают представители всех церквей. Ваш вопрос о традиционной и не традиционной церкви какой-то дискриминационный. Но если вас это интересует, то я принадлежу к конфессии, которая относится (как вы говорите) к традиционным украинским церквям. А выступаю там, куда меня приглашают", – отметил Буковинский.

Адриан Буковинский во время выступления в церкви "Слово Божье" Скриншот

Что касается засилья в учебнике религиозности автор говорит: "После доработки эти утверждения безосновательны. Там 70 тем, каждая тема заставляет критически думать и делать свои выводы. Программа рассчитана на всех граждан Украины, не зависимо от их религиозных убеждений или их отсутствия".

Больше всего вопросов было к утверждению автора о том, что "аборты являются сознательным убийством". Однако автор утверждает, что все было не так. "Этого утверждения, что аборт является осознанным убийством в учебнике не было и нет. Собственно нет слова "осознанное". Согласитесь, это существенная разница. Мы оставили утверждение, что аборт является убийством. Вопрос развития ребенка в лоне матери очень хорошо изучен. Мы называем вещи своими именами", – ответил OBOZREVATEL автор учебника.

В свою очередь, Елена Бондаренко говорит, что замечаний от антидискриминационной комиссии было много, однако далеко не все они были учтены: "Но, не смотря на это, учебник снова вернули в школы".

Буковинский же на своем сайте сообщает, что 31 замечание экспертов было учтено и внесены изменения, 31 – нет, а еще четыре остались открытыми.

Родители против

"У нас в школе один папа ходит в нетрадиционную церковь. И сына своего туда водит. Это их личное дело, но он осенью прошлого года начал активно уговаривать нас сделать факультатив по этому учебнику. Хотя многие родители хотели лишний английский или немецкий. Он буквально заспамил нашу группу в Вайбере. Его аргументы были: "ваши дочери потом забеременеют, и вы поведете их на аборт. Так лучше сейчас пусть подумают". Хорошо, что учебник этот запретили. А сейчас он снова начнет свою агитацию", – возмущается мама 10-классницы из Житомирской области Валентина Гуленюк.

Иллюстрация учебника Скриншот

"У нас верующая семья, но то, что я увидела в этом учебнике, мне не нравится. Думаю, мы сами можем дома дочке объяснить, что такое брак, семья и досемейные отношения. В школе она пошла набираться знаний. А если кому-то хочется, пусть идут в недельные церковные школы", – считает мама 11-классницы Виктория.

"Я против и "Христианской этики" в школе и "Основ семьи". Ничего эти предметы детям не дают, не воспринимают дети в классе разговоры и контрацепции и беременности. А то, что религию уже активно навязывают через разные дополнительные курсы в школе – это факт. Я бы вообще это запретила в школе", – считает мама школьницы из Тернополя Наталья.

Вероятно, Министерству образования необходимо вернуться к пересмотру неоднозначного учебника и хорошо изучить, прежде чем передавать в руки детей.

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