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29 апреля • обновлено в 23:58
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Активисты устроили очередную акцию у дома Венедиктовой. Фото и видео

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Активисты общественной инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" в очередной раз приехали с протестной акцией к дому генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Анонс акции, в которой взяли участие около 10 человек, был размещен на Facebook-странице сообщества. "Надпись под окнами Венедиктовой пробыла менее суток. Верные слуги генпрокурора все подчистую зарисовали, чтобы правдивые слова на асфальт не мешали подруге убийц Гандзюк", – сказано в сообщении.

Активисты собрались на акцию у дома Венедиктовой

Активисты собрались на акцию у дома Венедиктовой

У дома генпрокурора активисты жгли файеры и написали на асфальте под окнами надпись "Венедиктова – убийца дела Гандзюк".

"Убийца дела Гандзюк!" Активисты устроили очередную акцию у дома Венедиктовой. Фото и видео
"Убийца дела Гандзюк!" Активисты устроили очередную акцию у дома Венедиктовой. Фото и видео

На месте работала полиция диалога, которая пыталась уговорить протестующих закончить акцию. Однако позже не препятствовали завершить акцию.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Ирина Венедиктова отреагировала на протесты под ее домом из-за дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, заявив, что тех, кто пришли, нельзя назвать правозащитниками.

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Персона
Ирина Венедиктова
Место
Украина
Теги
активисты умерла Катя Гандзюк
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