Убийство медика на Донбассе: Кулеба заявил о признаках военного преступления.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что убийство украинского медика на Донбассе 13 июня имеет признаки военного преступления.

Об этом он сообщил на онлайн-брифинге. Он заверил: трагедия не останется без внимания международных партнеров и пообещал сделать все, чтобы враг заплатил за это преступление высокую цену.

"Мы привлечем всех наших партнеров. Это наберет максимальную огласку. Убийство медика, который оказывает помощь раненому, это больше, чем трагедия", – заявил Кулеба.

Он также выразил соболезнования близким погибшего медика. Кулеба назвал это убийство актом варварства.

"Хочу заявить, что с юридической точки зрения это убийство имеет признаки военного преступления, а с моральной точки зрения речь идет ни о чем другом, как акте варварства", – сказал Кулеба.

Напомним, террористы "Л/ДНР" обстреляли трех военнослужащих, эвакуировавших тело украинского военного, который 13 июля погиб, подорвавшись на взрывном устройстве вблизи населенного пункта Зайцево. В тот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате чего погиб военный медик.

Ранее появились подробности об одном из украинских военнослужащих, погибших 13 июля. Речь идет о бойце 79-ой десантно-штурмовой бригады Евгения Чумаченко. Он был убит во время вражеского обстрела.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля в результате обстрела войсками России на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Во время подрыва на неизвестном взрывном устройстве умер еще один украинский защитник.