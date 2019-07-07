Убийство Гандзюк: на адвоката Мангера напали неизвестные

На адвоката главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, который подозревается в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, напали неизвестные.

Об этом на своей странице в Facebook написал коллега пострадавшего Александра Шадрина по адвокатскому объединению "Barristers" Алексей Шевчук. Он сообщил, что злоумышленники завладели некоторыми документами и персональными гаджетами в квартире Александра.

Александр Шадрин facebook/shadrin.sasha

Адвокат связывает нападение на Шадрина с его профессиональной деятельностью.

"Мы связываем эти обстоятельства, вероятно, с делом господина Мангера, поскольку именно там нам обещали провокации со стороны Службы безопасности и Генеральной прокуратуры", – заявил Шевчук.

Владислав Мангер

Вместе с тем не исключается, что нападение было связано и с другим делом, в котором задействован Шадрин, а именно по делу харьковских террористов.

"Готовим официальное обращение в правоохранительные органы, будем просить немедленно обеспечить охрану Александру", – написал Шевчук.

Как писал OBOZREVATEL:

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