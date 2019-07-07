Убийство Гандзюк: на адвоката Мангера напали неизвестные

На адвоката главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, который подозревается в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, напали неизвестные.
Об этом на своей странице в Facebook написал коллега пострадавшего Александра Шадрина по адвокатскому объединению "Barristers" Алексей Шевчук. Он сообщил, что злоумышленники завладели некоторыми документами и персональными гаджетами в квартире Александра.
Александр Шадрин
facebook/shadrin.sasha
Адвокат связывает нападение на Шадрина с его профессиональной деятельностью.
"Мы связываем эти обстоятельства, вероятно, с делом господина Мангера, поскольку именно там нам обещали провокации со стороны Службы безопасности и Генеральной прокуратуры", – заявил Шевчук.
Владислав Мангер
Вместе с тем не исключается, что нападение было связано и с другим делом, в котором задействован Шадрин, а именно по делу харьковских террористов.
"Готовим официальное обращение в правоохранительные органы, будем просить немедленно обеспечить охрану Александру", – написал Шевчук.
Как писал OBOZREVATEL:
31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября умерла в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангер, которого ранее исключили из "Батькивщины", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер ответил, что никакого отношения к активистки не имел и не был с ней знаком.
15 февраля был внесен залог и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
8 апреля Мангер был экстренно госпитализирован якобы из-за проблем с сердцем. Ему стало плохо после того, как 5 апреля на него надели электронный браслет, но 12 апреля он уже засветился на работе.
25 июня Мангеру продлили запрет на выезд за пределы этой области и самовольное изменение места жительства до 3 августа.
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