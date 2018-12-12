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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Убей во мне украинку

1.2т

Ведь именно это ты пытаешься сделать? Выжигая нас Градами, унижая нас перед всем миром, насмехаясь над нами, распространяя ложь о нас? Ты почему-то думаешь, что это ломает. Что это разрезает на части, после чего мы не в состоянии подняться.

Я теперь знаю, что такое война. И еще знаю - каково это, когда в спину бьет тот, от кого этого не ожидаешь. Меня бросали, меня предавали, мне изменяли. Но самое страшное сделала ТЫ. Из-за тебя плачут наши матери - они теряют сыновей. Они несут из СБУ вещи своих убитых сыновей и сходят с ума от горя. Они хоронят своих детей, и мы все становимся на колени перед нашими ребятами.

Наши старики плачут над телами своих вторых половинок. Лицом в снег, в плюшевой шубке времен СССР, рядом авоська с разбившимися яйцами и "половинка черного"... Осколком... Среди горящих домов... Жить оставалось не так много, и им хотелось просто радоваться внукам!!!

Наши девочки идут на войну. Они видят смерть - а многим нет еще 19. Их семья - это армия, а их дом - это война. Они взрослеют на войне, находят любовь на войне и погибают тоже на войне.

Ты хочешь убить в нас украинцев? Ты правда думаешь, что твои действия к этому приведут? Ну и дура же ты...

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А я тебе расскажу, чего ты на самом деле добилась. Это когда внутри обостряются все чувства. Когда вслед за болью потери появляется бешеная сила, и когда терять уже нечего. Это когда брат идет за брата, а отец за сына. Когда рядом со свечкой в память о Голодоморе рядом кладут автомат. Спокойно так, без сомнений. Прекрасно понимая, что будут делать.

Войди в Украину всеми своими 140 миллионами, и ты получишь миллионы ненавидящих тебя, каждый из которых плевать хотел на твои автозаки, на твоих "космонавтов" из ФСБ и твоего царька. Здесь тебя быть не может, от слова совсем.

Злость чувствую. Она мысли приводит в порядок и цементирует сознание. Четкое - кто я и что я. В то время как одна огромная страна напала на маленькую - и об*ср*ал*сь.

Ты бессильна. Россия.

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Автор
Елена КудренкоЕлена Кудренко
Темы
Российская военная угрозаВойнаАТО на Донбассе
Место
Украина
Тег
война
Источник
Источник:Facebook Елены Кудренко
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Довженко Валентин
Довженко Валентин
Почему воров и предателей ( типа насирова и Колесникова) комментировать нельзя? Обоз, это что особенные лидары? Прошу прощения у автора этого блога.
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Україночка Щира
Україночка Щира
Прекрасная статья. Именно так.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Касапы живодеры, своей идеи за ними нет, они лезут убивать и мучить людей сугубо из своего извращенного удовольствия, больше нет из-за чего
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