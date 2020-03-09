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9 марта • обновлено в 17:55
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/ Общество

У жителя Черновцов повторно диагностировали коронавирус

16.1т
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Результаты повторного теста заразившегося коронавирусом жителя Черновцов дали положительный результат.

Об этом сообщила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает UA: Буковина. У 39-летнего мужчины также держится температура, которая достигает 37,6 градусов.

10 марта медики проведут консилиум, на котором примут решение, как дальше будут лечить пациента. На данном этапе больному оказывают симптоматическое лечение.

При этом в среду, 11 марта, мужчину осмотрит врач Всемирной организации здравоохранения. Сейчас украинец находится в отдельном боксе инфекционного отделения Черновицкой областной больницы.

Ранее замглавы Минздрава Виктор Ляшко отметил, что заболевший и его супруга не контактировали с родственниками и друзьями после возвращения из Италии.

Коронавирус в Черновцах

Коронавирус в Черновцах

Как писал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения отправила специальную миссию в Украину из-за коронавируса. Причина – зафиксирован первый случай смертельной болезни в Черновцах.

В Украине также разработают порядок принудительной госпитализации людей, которые заражены коронавирусом.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
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Пiсирот Стiпан
Пiсирот Стiпан
Самое интересное ожидае бaндеpостан впереди, когда дойдут и распечатают посылки бусиков из Италии от заробитчан "туристов" - сортиромойщиков, сделок и пpocтитуток....
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Ш. Олег
Ш. Олег
Я очень хорошо знаю эту больницу. Не только как бывший студент Черновицкого мединститута, но и как пациент - лежал там с гриппом (настоящим, не ОРВИ). В то время настоящих боксированных палат в инфекционном отделении не было - были полубоксы (без шлюзов, разделённые лишь тонкими перегородками). Вообще здание было довольно старое, довоенной постройки, наверняка не соответствующее нынешним нормам. Возможно, конечно, что за прошедшие годы там всё модернизировали и привели в соответствие - очень надеюсь на это. Но не уверен…
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Видите откуда всё начинается ? А кобыла здешняя всех пугала Донбассом, мол все беды оттуда валятся. Это как говорится: "бог шельму метит" !
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