Результаты повторного теста заразившегося коронавирусом жителя Черновцов дали положительный результат.

Об этом сообщила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает UA: Буковина. У 39-летнего мужчины также держится температура, которая достигает 37,6 градусов.

10 марта медики проведут консилиум, на котором примут решение, как дальше будут лечить пациента. На данном этапе больному оказывают симптоматическое лечение.

При этом в среду, 11 марта, мужчину осмотрит врач Всемирной организации здравоохранения. Сейчас украинец находится в отдельном боксе инфекционного отделения Черновицкой областной больницы.

Ранее замглавы Минздрава Виктор Ляшко отметил, что заболевший и его супруга не контактировали с родственниками и друзьями после возвращения из Италии.

Коронавирус в Черновцах

Как писал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения отправила специальную миссию в Украину из-за коронавируса. Причина – зафиксирован первый случай смертельной болезни в Черновцах.

В Украине также разработают порядок принудительной госпитализации людей, которые заражены коронавирусом.

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