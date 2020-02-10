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10 февраля • обновлено в 18:49
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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
Журналист Все статьи автора

У Жириновского-Скабеевой – ядерный взрыв

31.7т

Все уже видели реакцию Жириновского-Скабеевой на фильм про российско-украинскую войну "Наши Котики"?

Если нет - обязательно посмотрите. Это просто ядерный взрыв ватной пятой точки в вакууме!

И да, поход в кинотеатр на просмотр нашего фильма тоже обязателен. Если только от трейлера такой эффект, то поддержать источник ватной истерики - наш священный долг.

Напалмом так напалмом.

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Автор
Андрей Нофенко Андрей Нофенко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Жириновский Ольга Скабеева
Место
Россия
Теги
торговая война Новости России
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Комментарии на сайте не модерированы
Шматок Сергій
Шматок Сергій
у жирика безусловный рефлекс, ничего нового, обозное море лаптевых тож возбудилось по команде
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Обов'язково сходжу подивитись.
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Дегтяренко Светлана, шабака, ты не ржать, жалобно гавкать из батайской будки лишь можешь и выставлять себя на посмешище
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3
1
Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Дегтяренко Светлана, Мацковскіє абізянкі ісчо і ржать могут? Я думал, шо токі над німі всє ржут... Патіхоньку гуманоідамі становяцца, скоро может і с пальми слєзут... Евалюція, аднака...
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7
2
Волощук Володимир
Волощук Володимир
старому гоміку,що очко порвали?
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