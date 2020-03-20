Ради индексации пенсий в 2020 году Украина будет увеличивать внешний долг и дефицит бюджета. Пойти на такие меры придется из-за вспышки коронавируса.

Об этом в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" заявила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив. По её словам, есть несколько источников, благодаря которым удастся провести индексацию - перераспределение бюджета и увеличение его дефицита.

Мы будем сокращать часть неэффективных трат бюджета и перераспределять его там, где можно будет. Это и госкомпании, госбанки, сокращения больших зарплат и так далее. А второе, давайте будем честными: мы будем увеличивать дефицит бюджета. Мы себе можем это позволить. Сегодня у нас бюджет запланирован с дефицитом 2%, но он строился на прогнозе роста в 3,5%.

Ковалив рассказала, что Украина будет занимать деньги у МВФ, Мирового банка или Еврокомиссии - процент составит 0,5-2%.

Юлия Ковалив Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отменили осовременивание пенсий в марте, которое должно было привести к росту выплат на 8-12%. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в законе не прописаны четкие сроки, потому решение по пенсиям будет принято "в течение года".

Кабинет министров Украины отменил осовременивание пенсий с 1 марта с нарушением закона и может получить множество судебных исков от простых украинцев.

В Украине индексацию пенсий проведут не в марте, как это было в прошлом году, а только в сентябре 2020-го. В среднем для пенсионеров старше 80 лет прибавка составит 700 грн с учетом повышения прожиточного минимума.

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