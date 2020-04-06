У Зеленского предложили выпустить заключенных из тюрем из-за коронавируса

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов выступил за амнистию заключенных, которые отбывают наказание за незначительные преступления.

Как передает "Закон и бизнес", Смирнов считает, что Министерство юстиции должно рассмотреть этот вопрос в связи с угрозой распространения коронавируса.

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"Общемировая практика последних нескольких недель показывает готовность отдельных государств принять неотложную амнистию лиц, которые отбывают наказание за малозначительные преступления или срок отбывания наказания которых подходит к концу. Если не увидим инициативы Минюста, начнем подсказывать", – заявил он.

Тех, чью вину еще предстоит доказать, Смирнов предложил поместить под принудительный карантин, а не под стражу.

"Содержание под стражей должно применяться только к социально опасным гражданам, обоснованно подозревающимся в насильственных преступлениях и преступлениях, посягающих на территориальную целостность и против безопасности государства", – добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский. Кадр из "Слуги народа". Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, во Франции из-за эпидемии коронавируса освободили уже более 6 тысяч заключенных. Это люди, которые отбывали наказание за незначительные преступления – 10% от общего количества заключенных в стране.

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