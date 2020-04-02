У Зеленского анонсировали пик пандемии коронавируса в Украине: названы сроки

Украина выйдет на пик эпидемии коронавируса COVID-19 к концу апреля.

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Как заявил в интервью "Украинской правде" советник президента Украины Игорь Новиков, в этой ситуации вполне применим принцип "раньше сядем – раньше выйдем".

Игорь Новиков

"Главное – делать это ответственно и организованно. Вести себя в публичных местах так, как будто вы уже являетесь носителем", – отметил он.

Новиков напомнил, что стабильного протокола лечения COVID-19 нет, иммунитета к нему нет, вакцины тоже.

"Глобальная задача сейчас – работать на тестирование, карантин или на социальное дистанцирование, чтобы выиграть, в том числе, и время", – добавил советник Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, биолог Джордж Виттемьер из Университета штата Колорадо (США) назвал способ избежать новых волн коронавируса.

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