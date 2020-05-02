У Зарубіна істерика.

Він відчуває свій політичний кінець і скору відповідальність за п’ять років тотальної корупції, розкрадання міста та відсутність будь-яких результатів.

Доріг нема, житловий фонд в жахливому стані, тарифи найвищі на Київщині та в Україні, благоустрою немає, вода небезпечна для споживання та багато інших досягнень "того, хто поруч".

Передавати, як його називають в місті не буду, хай зайде в будь-який двір і почує)))

Коментувати перехід на особистості також не буду, це каже тільки про рівень його інтелекту та виховання.

Скажу наступне.

1. Я ніколи не виступав за сміттєспалювальний завод. Більше того, категорично проти подібних підприємств.

На тому місці я підтримую виключно реконструкцію наших очисних споруд, які вже майже не виконують свою функцію.

Коли я зрозумів плани Зарубіна розгорнути там сміттєзвалище, особисто 2 роки блокував перехід в управління Зарубіна цих 8 га.

Цей діяч зміг "порішати" питання тільки в грудні 2019 року, коли на посадах вже не було людей, які разом зі мною блокували цю його оборудку.

2. Зарубін піде зараз на все, щоб протягнути питання розміщення сміттєзвалища в Боярці. Він взяв дуже великі кошти (читайте, хабар). Це його "дембельський акорд" — заробити мільйони за кілька місяців до того, як наша громада дасть йому копняка.

3. Мною вже подано позов до суду, щодо скасування рішення Зарубіна щодо сміттєзвалища, і є вже певні результати. Також тільки за останні 5 днів зібрані тисячі підписів проти сміттєзвалища із сортувальною станцією. Що є окремою причиною для сказу цього ділка.

А тепер трошки поясню причини його ненависті особисто до мене.

Як районний депутат, я привів в місто більше 70 млн тільки субвенціями з райбюджету на різні проекти. І вдячний, що всі мої ініціативи, хоч і з боями, але більшість райдепів та РДА підтримувало. Завдяки цьому в місті почали з’являтися дороги та тротуари, майданчики та багато іншого, на чому завжди сам Зарубін намагався піаритися, хоча його "заслуга" була лише у відкатах на роботах, по фактах яких є багато кримінальних проваджень. Хоча мені відомо, що він ходить і намагається переводити "стрілки" на всіх, кого може, але кримінальні справи — вперта штука.

Мер Зарубін неодноразово звертався до мене з проханням провести рішення про введення в межі міста 700 га лісів 1 категорії, для того, щоб він організував там багатоповерхову забудову. Пропонував гроші або відкат землею. Отримав відмову.

Зарубін з 2017 року лобіює забудову нашого з вами парку, який на виборах 2015 року обіцяв зберегти.

Він особисто приводив до мене представника забудовника і намагався "порішати" зі мною питання. І дуже образився на категоричну відмову.

Далі ця пародія на міського голову виділяє безоплатно 3,5 га нашої з вами землі посеред міста своєму куму (читайте, собі) під багатоповерхову забудову (без садочків та шкіл). І знову на заваді стаю я, атовці та громада міста.

І прикладів його корупційного ліцемірства дуже багато. Я вже навіть не буду говорити зараз про колосальні відкати, на яких наживається мер та його оточення, паралельно створюючи мільйонні кредиторські заборгованості комунальних підприємств міста, при цьому будуючи собі особняки.

І ще одне. Я не народився в Боярці. Як і тисячі інших боярчан, які тут не народилися, але це не заважає мені та іншим людям жити та любити своє місто, дбати та переживати за нього.

Я особисто живу тут вже багато років, обраний боярчанами районним депутатом і щиро та відкрито працюю на нашу громаду. Ця громада займає значне місце в моєму серці, і в мене викликає просто лють те, до якого стану доведена наша Боярка та боярчани міською владою, те, в яких умовах ми живемо.

І я обіцяю, що разом з громадою не дам перетворити наше місто на сміттєзвалище!

Зарубін зі своєю бандою будуть відповідати. Вже незабаром, одразу після виборів, ми проведемо повний аудит діяльності цих злочинців, і їм доведеться відповідати за кримінальним законодавством. Можете не сумніватися, справи ми доведемо до суду і конкретних вироків.

Зарубін це добре знає. І боїться. І правильно робить.

Біжи, Саша, біжи!

Боярка потребує змін!

Боярчани заслуговують на краще!

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