У судьи КС засекли часы за $3 тысячи. Фото

Владимир Мойсик является судьей КС с 2016 года. Фото gov.ua.

У судьи Конституционного суда Украины Владимира Мойсика обнаружили наручные часы Longines.

Их стоимость составляет около 3 тысяч долларов, сообщает "Апостроф".

Часы заснял фотокорреспондент издания во время заседания суда 7 июля, на котором рассматривалось представление нардепов по поводу соответствия Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Часы Мойсика стоят около 3 тысяч долларов

Владимир Мойсик был народным депутатом 4-6 созывов. С 2013 года он кандидат юридических наук с 2003 года, также был первым заместителем председателя партии "За Украину!". С 27 января 2016 года является судьей Конституционного суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от "Слуги народа" Александр Скичко пришел в Верховную Раду с часами марки Rolex, которые стоят более 21 тысячи долларов.