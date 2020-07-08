У Шария нашли виллу  в Испании за 1 млн евро, он опроверг: стоит больше.

Журналисты проекта "Слідство.інфо" выяснили, что блогер Анатолий Шарий владеет виллой на морском побережье неподалеку от Барселоны (Испания), рыночная стоимость которой может достигать миллиона евро.

Как утверждается в расследовании журналистов, вилла площадью 230 кв. м расположена на берегу моря в городке Рода-де-Бара в Каталонии. Шарий стал ее владельцем в августе 2019 года. Ее точная стоимость неизвестна, однако подобные дома в этом же регионе стоят около миллиона евро. При этом в комментарии "Стране" Шарий заявил: на самом деле вилла стоит 3 миллиона евро.

Журналисты отмечают, что в описании недвижимости и земельного участка, которыми владеет Шарий, говорится, что дом состоит из основного жилого этажа на 161 кв. м и подвального помещения на 69 кв. м. Вокруг дома есть сад площадью в 5,2 сотки. Также в документе указано, что сразу за земельным участком – пляж.

Вилла Шария в Испании slidstvo.info

Вилла Шария в Испании slidstvo.info

На территории виллы Шария также есть бассейн и сад, который был огражден кустами, хвойными деревьями и пальмами. Однако после того, как блогер заселился в свое новое поместье, вместо кустов он возвел двухметровый забор. На нем размещены предупреждающие знаки об охране и видеонаблюдении. Со стороны улицы на окнах обоих этажей установлены решетки.

Вилла Шария в Испании slidstvo.info

Вилла Шария в Испании slidstvo.info

Вилла Шария в Испании slidstvo.info

Сам Шарий заявил, что на самом деле, вилла стоит около 3 миллионов евро, а живет там сейчас в основном вооруженная охрана. По его мнению, приезд журналистов был организован Офисом президента.

"У меня есть полное подтверждение того, как готовилась эта супер спецоперация по приезду журналистов, по фотографиям и так далее. Кто был в этом задействован. И я докажу, что это все делалось четко под руководством Офиса президента. По заказу Кирилла Тимошенко. Они рассчитывали, чтобы все возмутились и воскликнули: "ой! ужас какой!". Конечно, у меня есть деньги. Типа я говорил, что у меня их нет. Пусть идут в ж*пу. Я не был никогда чиновником, не имел отношения к госбюджету", – сказал Шарий.

Он добавил, что это не единственный объект недвижимости такого плана в его собственности. "А почему бы и нет? Всем желаю благополучия и счастья", – отметил блогер.

Вилла Шария в Испании slidstvo.info

Вилла Шария в Испании slidstvo.info

Вилла Шария в Испании slidstvo.info

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