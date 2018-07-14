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"У Путина был шанс": хорватский воин оценил риск масштабной войны в Украине

1.8тЧитать новость на украинском

Если Россия отважится начать полномасштабную агрессию на востоке Украины, то это может существенно изменить геополитическую ситуацию во всем мире.

Как заявил в интервью "Апострофу" хорватский доброволец полка "Азов" Денис Шелер, в Кремле это прекрасно понимают.

"Речь не идет о том, что НАТО открыто придет на территорию Украины, но будут открыты новые фронты борьбы против России. И в России это понимают. Мы можем ненавидеть Путина, но он умный человек и понимает, что у него был шанс в 2013 году захватить Украину. Тогда он не смог этого сделать", - пояснил он.

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По словам добровольца, попытка совершить захват сейчас приведет к еще большему кровопролитию не только для украинцев, но и для самих россиян.

"Поэтому никакого наступления не будет", - заключил Шелер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля стало известно о гибели двух воинов Украины, которые с 2014-го боролись с террористами на Донбассе.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Объекты
УкраинаРоссиявойна
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Детюк Микола
Детюк Микола
Не з терористами а з московськими окупантами і місцевими колаборанти. Для тих хто не знає хто є колаборанти пояснюю - зрадники що співпрацюють з окупантом
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