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''У них нет выбора!'' Варфоломей впервые ответил на выпад РПЦ из-за Томоса Украине 

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РПЦ придется смириться с решением Константинопольского патриархата относительно предоставления автокефалии Украине.

Об этом заявил Вселенский Патриарх Варфоломей, отметив, что не собирается отступать под давлением, оказываемым на него из-за украинского вопроса, пишет Orthodoxia.info.

"Нравится или нет нашим русским братьям, рано или поздно они уступят решениям, принятым Вселенским Патриархатом, потому что у них нет другого выбора", - сказал он.

Вселенский Патриарх Варфоломей

Вселенский Патриарх Варфоломей

Патриарх пояснил, что привилегии Вселенского Патриархата основаны на решениях и канонах Вселенских Соборов и являются обязательными для всех в православии.

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Также Варфоломей добавил, что он знает о "хорошо оплачиваемых статьях и о черной пропаганде" с российской стороны, которая направлена против Вселенского Патриархата.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Под запрет попали церкви Афона, все храмы Стамбула, а также Анталии.

Кроме того, Белорусская православная церковь вслед за РПЦ объявила о разрыве с Константинополем, а также Душанбинская православная церковь, как часть РПЦ.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Патриарх Варфоломей
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Попова Ольга
Попова Ольга
СВЯТЕЙШИЙ НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ , ПУЦЯ-ЦЮЦЯ ИХ УЖЕ В РАЙ ПРИСТРАИВАЕТ , СКОРО ИМ ЭТО НЕ ПОНАДОБИТСЯ , И ПОТОМ , ОНИ ЛЕГКО ВОЗЬМУТ В РУКИ БУБОН И ЗАШАМАНЯТ , КАК И БЫЛО ----БЫЛИ ПОКЛОНЫ , ПОТОМ ГРОМИЛИ ЦЕРКВИ , ПОТОМ ОПЯТЬ НОСИЛИ ЦАРЯ , ОПЯТЬ С ГЕБЕШНЫМ ПОПОМ И НЕДОЦАРЕМ БЬЮТ ПОКЛОНЫ , ТЕПЕРЬ ПЛЮНУЛИ НА ВСЕХ И ВСЯ И ПОШЛЮТ ВСЕХ В РАЙ , А ПУЦЯ С БУБНОМ И ШАМАНОМ НАРОДА МОКШИ В БУНКЕРЕ КУЛЬБЫДЫ ВЫДЕЛЫВТЬ БУДЕТ
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Обоз, пока вы меня баните - информационная война против нашей Родины продолжается. Тысячи ботов навязывают Украинскому народу представления страны-агрессора о вони, мире, справедливости, и о тысячах разных вещей. Если я выразился матом, то значит здесь и сейчас по отнощению к этому человеку нужно так выразиться, ибо я в этом понимаю больше, чем вся ваша грёбаная редакция понимает вместе взятая. Я один в разы больше!!! Понимаете?? Если бы вы не писали, что не модерируете, то разговор был бы другой. Я бы придерживался именно ваших правил. Но вы задеклараровали - БЕЗ МОДЕРАЦИИ.Что же вы делаете??? Вы продались или вы просто "полезные идиоты"?
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Попович Олег
Попович Олег
Прокапало Ігор, Да по модерам с обоза плачет сапог в хлебало. как ватные высеры не трут, а нормальные посты подтирают. Я бы этому мудаку что трёт голову собственными руками открутил и в мусорку выкинул, ватному ублюдку.
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Слава Украине Женьок
Слава Украине Женьок
Прокапало Ігор, у меня тот же вопрос... Снесли везде все комменты...
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Похоже, что этого Варфоломея покусали хохлы. Быстро инфекция развивается, скоро скакать начнёт!:)
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