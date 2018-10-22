''У них нет выбора!'' Варфоломей впервые ответил на выпад РПЦ из-за Томоса Украине 

РПЦ придется смириться с решением Константинопольского патриархата относительно предоставления автокефалии Украине.

Об этом заявил Вселенский Патриарх Варфоломей, отметив, что не собирается отступать под давлением, оказываемым на него из-за украинского вопроса, пишет Orthodoxia.info.

"Нравится или нет нашим русским братьям, рано или поздно они уступят решениям, принятым Вселенским Патриархатом, потому что у них нет другого выбора", - сказал он.

Вселенский Патриарх Варфоломей

Патриарх пояснил, что привилегии Вселенского Патриархата основаны на решениях и канонах Вселенских Соборов и являются обязательными для всех в православии.

Также Варфоломей добавил, что он знает о "хорошо оплачиваемых статьях и о черной пропаганде" с российской стороны, которая направлена против Вселенского Патриархата.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Под запрет попали церкви Афона, все храмы Стамбула, а также Анталии.

Кроме того, Белорусская православная церковь вслед за РПЦ объявила о разрыве с Константинополем, а также Душанбинская православная церковь, как часть РПЦ.