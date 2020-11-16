Диабет повлек осложнения: подробности смерти от коронавируса новоизбранного мэра Конотопа
На Сумщине 15 ноября от осложнений, вызванных коронавирусом, умер только что избранный мэр Конотопа Александр Луговой
Еще пару недель назад новый мэр был уверен, что победил инфекцию. Он лечился в одной из клиник в Киеве
Односельчане Лугового шокированы таким известием
На Сумщине от коронавируса скончался новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Несмотря на то, что поначалу болезнь отступила, и мэр даже сообщил, что вот-вот приступит к своим обязанностям, организм так и не смог справиться с осложнениями, вызванными диабетом.
Подробнее в материале OBOZREVATEL.
Многие, кто знал Александра Лугового, сейчас в растерянности. Никто не мог предположить, что 53-летний мужчина не сможет справиться с болезнью.
Жители села Кузьки Конотопского района, где находится дом избранного мэра, говорят, что первое время, пока он еще не знал, что болен, много встречался с людьми. Однако вскоре ему пришлось лечь в больницу, тест подтвердил коронавирус. Сначала он лечился в Конотопе, но потом переехал в одну из столичных больниц.
"Он был болен сахарным диабетом, видимо, поэтому коронавирус и дал осложнение. Он еще молодой мужчина, сильный. Много работал. О нем можно рассказать много хорошего. Он работал в Конотопской районной администрации у нас, потом был депутатом Конотопской районной рады. К нему со своими проблемами можно было прийти и не в часы приема. Никогда не отказывал, всегда выслушивал и старался помочь", – рассказывает местная жительница Людмила.Год назад случилась беда в семье
У Александра Петровича было два сына. Но год назад в семье случилась трагедия – старший сын покончил с собой, застрелился. Говорят, что оставил записку. Мол, никого ни в чем не обвинял.
"Он сильно переживал это горе. Никто так и не знает, что могло его сына подтолкнуть к такому поступку. Он тут у нас был фермером, занимался разведением красной и черной смородины, дела у него шли неплохо. Был женат, осталось двое деток. Как отец, хозяйственный, крепко стоял на ногах", – говорит местный житель на условиях анонимности.
По мнению жителей села, такая трагедия тоже могла ослабить здоровье нового мэра.
Кстати, многие в Конотопе голосовали за Лугового, когда он не мог сам вести предвыборную компанию из-за коронавируса. "Он хоть уже с людьми и не встречался, но его многие поддерживали. Потому что он наш, местный. Простой мужик, не зазнавался", – говорит один из жителей села Валентин.
"Я сегодня утром пошел на базар, еще не знал о смерти Лугового. Там продавец женщина чуть не плачет. Она мне и говорит: "Слышали, наш мэр умер?". Его тут давно своим мэром считали. Он очень справедливый был. Дом построил, брал у людей в аренду землю и хорошо за нее платил. Лучше всех в районе", – говорит сельский голова Игорь Новиков.
В последнее время Луговой работал заместителем начальника в Конотопском райавтодоре.