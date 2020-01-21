"Идите к черту, у нас людей убивают!" Украинский писатель жестко высказался о языковом законе

Известный писатель Виталий Капранов посоветовал "идти к черту" Венецианской комиссии, которая раскритиковала украинский закон "О государственном языке".

В эфире ObozTV писатель напомнил о недавнем убийстве на Донбассе украиноязычного активиста Артема Мирошниченко: "Надо понимать, что за русский язык у нас на улице не убивают, а за украинский – убивают".

"Хотя это один случай, но сразу вспоминается Билозир, которого во Львове убили за украинскую музыку (композитор Игорь Билозир был убит в 2000 году – ред.). Я думаю, что много проблем без убийств, но с насилием возникает. Потому, сидя в Венеции с видом на Венецианский залив, очень легко давать рекомендации. Мы вам порекомендуем, как вам там жить... А у нас за государственный язык людей убивают", – подчеркнул он.

"Поэтому, поскольку я не политик, я бы плюнул на эту Венецианскую комиссию и сказал – идите к черту. Когда у нас будет, как у вас, мы сядем с вами, закурим хорошую сигару и поговорим об абстрактных вещах – о защите меньшинств. Заодно разберемся, кто такие меньшинства, может ли языковым меньшинством считаться, например, русскоязычное население", – отметил Капранов.

Писатель также процитировал высказывание украинской поэтессы и переводчицы гагаузского происхождения Тудоры Арнаут: "Каждый гагауз должен знать гагаузский язык – это его обязанность перед собственным народом. Каждый гагауз должен знать украинский язык – это его обязанность перед государством Украина".

svaboda.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Венецианская комиссия проверила украинский закон "О государственном языке" на соответствие стандартам ЕС и вынесла свой вердикт. Властям Украины предложили пересмотреть закон, проконсультировавшись с представителями национальных меньшинств и коренных народов.

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