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21 января • обновлено в 22:34
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"Идите к черту, у нас людей убивают!" Украинский писатель жестко высказался о языковом законе

1.4т
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Известный писатель Виталий Капранов посоветовал "идти к черту" Венецианской комиссии, которая раскритиковала украинский закон "О государственном языке".

В эфире ObozTV писатель напомнил о недавнем убийстве на Донбассе украиноязычного активиста Артема Мирошниченко: "Надо понимать, что за русский язык у нас на улице не убивают, а за украинский – убивают".

"Хотя это один случай, но сразу вспоминается Билозир, которого во Львове убили за украинскую музыку (композитор Игорь Билозир был убит в 2000 году – ред.). Я думаю, что много проблем без убийств, но с насилием возникает. Потому, сидя в Венеции с видом на Венецианский залив, очень легко давать рекомендации. Мы вам порекомендуем, как вам там жить... А у нас за государственный язык людей убивают", – подчеркнул он.

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"Поэтому, поскольку я не политик, я бы плюнул на эту Венецианскую комиссию и сказал – идите к черту. Когда у нас будет, как у вас, мы сядем с вами, закурим хорошую сигару и поговорим об абстрактных вещах – о защите меньшинств. Заодно разберемся, кто такие меньшинства, может ли языковым меньшинством считаться, например, русскоязычное население", – отметил Капранов.

Писатель также процитировал высказывание украинской поэтессы и переводчицы гагаузского происхождения Тудоры Арнаут: "Каждый гагауз должен знать гагаузский язык – это его обязанность перед собственным народом. Каждый гагауз должен знать украинский язык – это его обязанность перед государством Украина".

"Идите к черту, у нас людей убивают!" Украинский писатель жестко высказался о языковом законе

svaboda.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Венецианская комиссия проверила украинский закон "О государственном языке" на соответствие стандартам ЕС и вынесла свой вердикт. Властям Украины предложили пересмотреть закон, проконсультировавшись с представителями национальных меньшинств и коренных народов.

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Темы
Закон о языках Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Виталий Капранов
Место
Украина
Теги
украинский язык русский язык
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Никогда у вас, нации фaшистов, негодяев и убийц, не будет "как в Венеции". Вы проклятый народ предателей и негодяев, отправившихся убивать в Донбасс своих бывших сограждан, вы убивали детей. Это касается как западэнцев, так и всей остальной Украины, которая не нашла в себе сил сопротивляться бaндеровщине и прогнулась. Презираю вас всей душой. Ваше будущее - нищета, безнадега, разруха. Аминь.
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