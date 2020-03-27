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27 марта • обновлено в 15:37
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Борис Акунин
Борис Акунин
Русский писатель Все статьи автора

У меня коронавирус: что самое страшное в болезни

9.3т

Странное занятие - рассказывать, как болеешь гриппом, но так много народу боится этого чертова коронавируса, а отболевших им пока так немного, что я решил поделиться этим личным опытом.

Заболел я в середине дня в пятницу 13-го. (Кто читал мой пост, написанный тем утром, оценит юмор).

Собственно, заболели мы оба, я и жена. Но у нее была форма совсем легкая: день небольшой температуры, потом два дня головной боли и еще начисто пропало обоняние (есть там такой симптом).

У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять. Этим "днем сурка" я наслаждался дней десять. Лежал дома, слушал аудиокниги. Знал, что опасаться нужно только проблем с дыханием - в этом случае приедет "скорая". Проблем с дыханием не возникало, поэтому настроение было злобное, но спокойное.

Мне не повезло, что я был из ранних, и в первые дни болезни никакого лечения еще не было. На одиннадцатый день наконец появился врач с успешным опытом и прописал мне курс антибиотиков. Ну и постепенно стало лучше. Вот, собственно, весь рассказ.

Появились и другие методы. Они пока экспериментальные, но многим помогают. В общем, чем позже заболеете, тем легче будет вас вылечить – в этом главный смысл соблюдения карантина. Но сами никаких антибиотиков и тем более гидроксихлорохин без назначения врача, конечно, не принимайте.

Больше всего меня беспокоит не вирус, а писхоз вокруг него. Пожалуйста, не запугивайте себя. Это очень опасно. Не постите всякие ужасы, которыми переполнен интернет. Все эти "фотографии легких, пораженных коронавирусом", "гробы в Бергамо", описания ужасов одинокой смерти и т.п. Подумайте о том, сколько вокруг впечатлительных, мнительных, нервных людей. Психоз и самовнушение – вот сейчас главная опасность.

Будьте осторожны, ведите себя ответственно, но не паникуйте. И помогайте тем, кто в самоизоляции. Особенно старым и больным. В Англии сейчас проходит кампания по интернет-рекрутированию волонтеров: кто может сходить за продуктами, погулять с собакой и т.п. Записываются сотни тысяч людей. Особенный спрос на тех, кто уже переболел. Когда я сделаю тест, подтверждающий иммунитет (тест должен появиться на следующей неделе), тоже обязательно зарегистрируюсь. Буду гулять с собаками, плохо ли.

В общем, дышите ровно. Время работает на нас. Общество и медицина быстро мобилизуются. Давайте рассматривать эту эпидемию как стимул для развития взаимовыручки и организованности. Мы все тут по одну линию фронта, а такое нечасто бывает.

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Автор
Борис Акунин Борис Акунин
Тема
Коронавирус
Источник
Источник: Facebook Бориса Акунина
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ttt tt
ttt tt
О, и эта кpыса на обозе оказывается пасется!
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Кацап Злой
Кацап Злой
ttt tt, д о л б о ё б ты з а л у п о г о л о в ы й.
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