Ілюзії.

Як часто ми потрапляємо у них. Як часто вони нас знищують зсередини. Дуже складно приймати правду. Зізнатися самому собі у тому, як є насправді і жити з цим.

У Давосі на економічному форумі в на одній з панелей говорили про найбільшу проблему сьогодення. Вона у непевності майбутнього. У тому, що люди депресують від того, що не знають достеменно, що буде далі в їхньому житті. У стосунках, кар’єрі, країні. А тому: придумують, щоб не збожеволіти.

Ілюзії. Це те, що часто рухає нами вперед, а насправді назад . Ми плутаємо ілюзії і реальність і нам стає вкрай сумно, коли нафантазоване нами не здійснюється. Є така фраза: щоб не розчаровуватися треба не зачаровуватися. Вона якраз про ілюзії. У мене для вас сумна новина. Ми народжуємося і помираємо самі. Так, всі наші близькі і рідні вони є. Вони реальні.

Але ілюзії щодо людей і подій часто роблять нас нещасними. Ми додаємо те, чого нема. Ми розчаровуємося у тому, що самі собі придумали. Від того часто всі біди. Депресія. А інколи і суїциди.

￼Цьогоріч я бачила багато історій успішних, важливих, сильних людей, які закінчили життя власноруч. Чому? Часто ними рухали ілюзії. Одного дня вони дізналися, що все зовсім не так, як нафантазували, зреклися цілей і пішли.

Завтра почнеться новий тиждень. І я дуже хочу, щоб ви зрозуміли одне. Ви і ваші прагнення - найбільша цінність. Дружіть з собою. Говоріть з собою. Довіряйте собі. І не будуйте ілюзій. Сприймайте світ критично, але і оптимістично. Знайте, що кожна поразка - це ще не фінал. Знайте, що кожні стосунки, які не складаються - це просто етап. Досвід, який ви маєте пройти, щоб сталося якнайкраще. Знайте, що Ви і тільки Ви визначаєте чому бути у вашому житті, а що варто слати на три літери. Знайте, що компроміси і страхи калічать суть і що варто робити тільки те, що відчуваєш і бути з тим, кого відчуваєш.

Будьте сміливими. Нічого не бійтеся. А найголовніше: не бійтеся зізнатися собі, що це була ілюзія. А далі буде реальність. Набагато краща за все, що ви собі нафантазували. Живіть на повну. Любіть...❤️🖤 Стрибайте, а парашут відкриється згодом. Аби стрибок був вашим рішенням. І це не ілюзія. Це реальність. У якій є Ви і світ.

І Ви у ньому головний. Бо все залежить тільки від вас...

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